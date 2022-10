Le Royaume-Uni bannit plus de 1 000 supporters de la Coupe du monde au Qatar

Plus de 1 300 personnes d’Angleterre et du Pays de Galles ne seront pas autorisées à se rendre au Qatar

Plus de 1 300 supporters anglais et gallois ayant des antécédents de violence liée au football ne seront pas autorisés à se rendre au Qatar pour la Coupe du monde 2022 en novembre et décembre, selon le Home Office britannique.

Les nouvelles mesures de l’autorité gouvernementale entrent en vigueur vendredi et empêcheront plus de 1 300 supporters avec des ordres d’interdiction de se rendre dans l’État du Golfe, où l’Angleterre et le Pays de Galles ont été réunis dans le groupe B.

“Nous ne laisserons pas le comportement d’une minorité de contrevenants ternir ce qui sera un tournoi passionnant”, La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré lundi.

Le Home Office a confirmé que tous les fans qui ont “précédemment causé des problèmes” et sont “jugé susceptible de le faire à nouveau” sera également interdit de se rendre au Qatar.

Lire la suite Le Qatar s’apprête à assouplir les règles pour les contrevenants à la Coupe du monde – News 24

S’ils sont surpris en train de contourner les règles, les contrevenants encourent une amende illimitée et six mois de prison.

“La violence, les abus et le désordre ne sont pas tolérés ici, et ce comportement criminel ne sera pas toléré à la Coupe du monde, c’est pourquoi nous adoptons cette approche ferme”, dit Braverman.

Les incidents de troubles et de violence liés aux fans ont récemment augmenté dans le football anglais, ce qui a forcé la Premier League à introduire des mesures de sécurité renforcées avant la saison 2022/2023.

La campagne 2021/2022 a vu une augmentation des invasions de terrain en particulier, avec un supporter de Nottingham Forest emprisonné pour avoir couru sur le terrain et donné un coup de tête au capitaine de l’opposition, Billy Sharp, après que Forest ait battu Sheffield United aux tirs au but lors d’un match de barrage de promotion.

Un rapport de Reuters a déclaré le mois dernier que l’hôte de la Coupe du monde, le Qatar, élaborait des plans pour réduire les sanctions pour les supporters commettant des infractions mineures telles que l’ivresse publique lors du tournoi.

Des sources ont expliqué au média comment les organisateurs ont informé les diplomates et la police des pays participants que la flexibilité sera démontrée sur les infractions mineures dans une société généralement stricte et conservatrice.

“Les infractions mineures n’entraîneront pas d’amende ou d’arrestation, mais la police aura pour instruction d’aller voir une personne et de lui demander de se conformer… Quelqu’un qui enlève un T-shirt en public se verra demander de mettre son T- chemise en arrière. Il y a une sorte de tolérance », a déclaré une personne familière avec les briefings.

Lire la suite Les autorités britanniques s’apprêtent à arracher les passeports des hooligans – rapport

Mais les fans qui lancent des fusées éclairantes et des feux d’artifice qui pourraient causer des dommages ou se livrer à des bagarres peuvent s’attendre à être punis d’amendes et à voir leur «carte Haya» nécessaire pour entrer au Qatar et accéder aux stades de la Coupe du monde annulée, a déclaré une source à Reuters.

Pour aider les autorités locales, les organisateurs ont invité chaque pays qualifié à envoyer au moins quatre policiers pour patrouiller sur le terrain au Qatar, selon une source proche des plans de police.

Des officiers du Royaume-Uni pourraient être en mesure d’identifier des visages familiers qui ont ignoré leurs ordres d’interdiction, et le chef de la police du Cheshire, Mark Roberts, qui est le principal policier britannique du football, a déclaré que les personnes appelées au Qatar “la police comme ils l’entendent.”

“Notre travail consiste à dire” C’est ainsi que nous pensons que vous devriez traiter nos fans parce que c’est ce qui donne les meilleurs résultats “”, Roberts a ajouté.

La Coupe du monde Qatar 2022 débutera le 20 novembre, l’Angleterre et le Pays de Galles devant se rencontrer lors de leurs derniers matchs de groupe le 29 novembre.