Le Royaume-Uni augmente sa taxe exceptionnelle sur les sociétés énergétiques et parie sur l’énergie nucléaire

Le gouvernement britannique augmente une taxe exceptionnelle sur les sociétés pétrolières et gazières et en étendant la taxe aux producteurs d’électricité, alors qu’elle s’efforce d’équilibrer son budget dans un contexte de ralentissement économique. Il investit également dans l’énergie nucléaire pour la première fois depuis des décennies.

Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, a annoncé ces mesures jeudi lors de la présentation du budget à moyen terme du gouvernement, qui prévoit des hausses d’impôts et des réductions des dépenses publiques.

À partir du 1er janvier, la taxe sur les bénéfices énergétiques des sociétés pétrolières et gazières passera de 25 % à 35 % et restera en place jusqu’à fin mars 2028. Cela porte la taxe totale sur le secteur à 75 %, selon le Trésor.

Il y aura également un nouveau prélèvement temporaire de 45 % sur les bénéfices excédentaires des producteurs d’électricité au cours de cette période. Au Royaume-Uni, les prix de l’électricité sont liés aux prix de gros du gaz, ce qui signifie que de nombreux producteurs d’électricité réalisent également d’énormes profits.

Ensemble, ces mesures permettront de lever 14 milliards de livres sterling (16,5 milliards de dollars) l’année prochaine et plus de 55 milliards de livres sterling (65 milliards de dollars) entre 2022 et 2028.

Il y a eu de plus en plus d’appels en Grande-Bretagne pour une augmentation des impôts sur les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières, qui ont enregistré des bénéfices records cette année grâce à la hausse des prix entraînée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Dans le même temps, les ménages et les entreprises sont sous pression par une inflation élevée depuis des décennies en raison de la montée en flèche des factures énergétiques et alimentaires. Le taux annuel d’inflation au Royaume-Uni est passé à 11,1 % en octobre, son plus haut niveau en 41 ans.

“Je n’ai aucune objection aux impôts sur les bénéfices exceptionnels s’ils concernent véritablement les bénéfices exceptionnels causés par des augmentations inattendues des prix de l’énergie”, a déclaré Hunt au Parlement jeudi. “Toute taxe de ce type devrait être temporaire, ne pas décourager les investissements et reconnaître la nature cyclique des entreprises énergétiques”, a-t-il ajouté.

Le Royaume-Uni dépensera 150 milliards de livres sterling supplémentaires (176,9 milliards de dollars) en factures d’énergie cette année par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, selon Hunt. C’est le équivaut à payer pour un deuxième service national de santé.

Chasse le jeudi a également prolongé le soutien du gouvernement pour les factures d’énergie de 12 mois supplémentaires jusqu’en avril 2024, mais a déclaré que les ménages moyens devraient s’attendre à payer 3 000 £ (3 451 $) par an, contre 2 500 £ (2 951 $) actuellement.

En plus d’augmenter les taxes sur l’énergie, Hunt a affirmé un investissement de 700 millions de livres sterling (824 millions de dollars) dans Sizewell C, une centrale nucléaire exploitée par EDF en France dans l’est de l’Angleterre.

L’accord a été annoncé pour la première fois par l’ancien Premier ministre Boris Johnson en septembre dernier et constitue le premier soutien d’un État à un projet nucléaire en plus de 30 ans.

Il fournira de l’électricité à l’équivalent de six millions de foyers pendant plus de 50 ans et représente “la plus grande étape” du “voyage vers l’indépendance énergétique” de la Grande-Bretagne, a déclaré Hunt.

Hunt a réaffirmé l’engagement du Royaume-Uni à une réduction de 68% des émissions de carbone d’ici 2030. “L’année dernière, près de 40% de notre électricité provenait de l’éolien offshore, du solaire et d’autres sources renouvelables”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’à partir d’avril 2025, les conducteurs de véhicules électriques ne seront plus exemptés du paiement des taxes sur les voitures.