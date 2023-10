Le Royaume-Uni attribue un contrat de 4 milliards de dollars pour la construction de sous-marins nucléaires AUKUS | Actualités sur les armes

Le ministère britannique de la Défense affirme que les nouveaux navires SSN-AUKUS « seront les sous-marins d’attaque les plus grands, les plus avancés et les plus puissants jamais exploités » par sa marine.

Le Royaume-Uni a attribué à trois sociétés britanniques un contrat de 4 milliards de livres (4,9 milliards de dollars) pour concevoir et fabriquer un sous-marin d’attaque à propulsion nucléaire dans le cadre du programme AUKUS du pays avec l’Australie et les États-Unis.

Le ministère britannique de la Défense, dans un communiqué publié dimanche, a déclaré que le contrat avec BAE Systems, Rolls-Royce et Babcock « représente une étape importante à la fois pour le Royaume-Uni et pour le programme trilatéral AUKUS dans son ensemble ».

Les nouveaux sous-marins, connus sous le nom de SSN-AUKUS, « seront les sous-marins d’attaque les plus grands, les plus avancés et les plus puissants jamais exploités » par la Royal Navy et « combineront des capteurs, une conception et un armement de pointe au monde dans un seul navire », a-t-il déclaré.

Le premier des sous-marins sera mis en service au Royaume-Uni à la fin des années 2030 et les premiers sous-marins australiens suivront au début des années 2040.

Les plans pour le SSN-AUKUS ont été dévoilés en mars par les dirigeants de l’Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis et surviennent alors que les trois pays intensifient leurs efforts pour contrer la Chine dans la région Asie-Pacifique.

Les navires à propulsion nucléaire – qui ont une furtivité et une portée bien supérieures et marquent la première fois que Washington partage sa technologie de propulsion nucléaire avec un pays autre que le Royaume-Uni – représentent une amélioration significative de la flotte australienne actuelle à propulsion diesel.

Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a précédemment décrit l’accord AUKUS comme « le plus grand pas en avant dans notre capacité militaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ».

Dans le cadre de l’AUKUS, Washington a également l’intention de vendre à Canberra jusqu’à cinq de ses sous-marins nucléaires de classe Virginia au début des années 2030.

Des sous-marins américains et britanniques seront également déployés en Australie occidentale dès 2027 pour aider à former les équipages australiens.

Les analystes affirment que le programme AUKUS renforcera la dissuasion face aux actions de plus en plus affirmées de la Chine dans le Pacifique, notamment en mer de Chine méridionale, où elle a construit des bases militaires sur des affleurements et des récifs controversés.

« En tant que plates-formes hautement furtives, la capacité des SSN à opérer dans des eaux contestées, à traquer les navires de guerre et les sous-marins chinois, à contrôler les voies maritimes stratégiques et les points d’étranglement et à projeter de la puissance avec des missiles de croisière à longue portée en fait l’un des moyens les plus efficaces de compliquer la planification militaire chinoise. et donner à Pékin une raison de faire une pause avant de recourir à la force », a écrit Ashley Townshend, chercheur principal pour la sécurité indo-pacifique au groupe de réflexion Carnegie Endowment for International Peace, dans un commentaire en mars.

« Le fait que les SSN américains, britanniques et, à terme, australiens opèreront comme une force combinée – avec des Australiens également embarqués sur des sous-marins américains et britanniques – soulève le spectre d’une escalade horizontale en forçant Pékin à envisager la possibilité d’une action militaire contre tout SSN, ou la base sous-marine elle-même, pourrait déclencher l’implication des trois nations », a-t-il ajouté.

La Chine a entre-temps condamné AUKUS comme un acte illégal de prolifération nucléaire.

Son ministère des Affaires étrangères a accusé l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis de s’engager « encore plus sur une voie erronée et dangereuse pour leur propre intérêt géopolitique ». L’accord AUKUS découle d’une « mentalité de guerre froide qui ne fera que motiver une course aux armements, nuire au régime international de prolifération nucléaire et nuire à la stabilité et à la paix régionales », indique le texte.