Plus de 7 millions de citoyens britanniques sont sur une liste d’attente pour les procédures de soins de routine dans le cadre du programme de soins de santé géré par l’État du pays, un nouveau record pour le pays.

Sur les 7 millions de personnes inscrites sur la liste d’attente à la fin du mois d’août, 387 257 attendaient depuis plus d’un an pour commencer des traitements de santé, selon Sky News. Le nombre de listes d’attente d’août est en hausse par rapport à 6,8 millions de personnes en juillet, ce qui était le précédent record le plus élevé depuis que le Royaume-Uni a commencé à enregistrer la statistique en 2007.

Stephen Powis, le directeur médical national du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni, a affirmé que son organisation faisait un travail “incroyable”.

“Malgré d’énormes pressions sur le NHS cet été, le travail incroyable de collègues à travers le pays a signifié qu’en août, nous avons livré plus de contrôles du cancer potentiellement vitaux que jamais auparavant et réduit les attentes de 18 mois de 60% au cours de la dernière année”, il a déclaré à Sky News.

“Cela malgré la pression continue des patients de Covid à l’hôpital, qui a maintenant plus que doublé par rapport au nombre d’août, et plus d’appels d’ambulance les plus graves qu’avant la pandémie”, a-t-il ajouté.

La pression sur les soins de santé au Royaume-Uni survient alors que le pays et le reste de l’Europe sont aux prises avec une crise énergétique.

Le gouvernement du pays a averti les habitants qu’il pourrait être nécessaire d’imposer des coupures de courant nocturnes de trois heures si l’approvisionnement en gaz venait à manquer en hiver. Les responsables ont cependant déclaré que cette possibilité était peu probable.

La pression énergétique de l’Europe est due au fait que la Russie limite les exportations de gaz et de pétrole vers l’Europe en réponse aux sanctions économiques étendues des pays de l’OTAN suite à l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine.