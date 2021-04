Des millions de personnes en Angleterre sont sur le point de tenter leur première chance depuis des mois pour des coupes de cheveux, des achats occasionnels et des repas au restaurant lundi, alors que le gouvernement franchit la prochaine étape de sa feuille de route pour la levée du verrouillage.

L’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord suivent leurs propres plans, globalement similaires.

Des restrictions à l’échelle nationale sont en place en Angleterre depuis début janvier, avec des règles similaires dans les autres régions du Royaume-Uni, pour supprimer une augmentation des infections à coronavirus qui a balayé le pays à la fin de l’année dernière, liée à une nouvelle variante plus transmissible identifiée pour la première fois dans le sud-est de l’Angleterre. .

La Grande-Bretagne a connu la pire épidémie de coronavirus en Europe, avec plus de 127000 décès confirmés.

Mais les infections, les hospitalisations et les décès ont tous diminué grâce au verrouillage et à un programme de vaccination de masse qui a vu au moins une dose administrée à plus de 60% de la population adulte.

Pendant ce temps, des pans de l’Europe continentale voient des cas exploser, certains pays envisageant de nouvelles mesures, tandis que d’autres ont déjà resserré les restrictions.

Allemagne

Alors que l’Institut allemand Robert Koch (RKI) a annoncé samedi que 15,2% de la population du pays – 12,7 millions de personnes – avait reçu au moins une dose de vaccin, il a déclaré que la situation est toujours « très, très grave ».

Le pays a enregistré 17 855 nouvelles infections et 104 décès, contre 12 196 cas et 68 décès la semaine précédente.

La chancelière allemande Angela Merkel a doublé son soutien à un court «verrouillage du pont» à l’échelle nationale pour combler le vide jusqu’à ce que davantage de personnes reçoivent un vaccin.

France

La France vient de terminer la première semaine de son verrouillage national, toutes les écoles et tous les magasins non essentiels étant fermés jusqu’à fin avril.

Le ministre français de la Santé, Oliver Veran, a annoncé dimanche une nouvelle stratégie vaccinale qui verra le temps d’attente entre les deux doses des injections BioNTech-Pfizer et Moderna passer de quatre à six semaines.

Cette décision visait à aider à renforcer le déploiement des vaccins dans le pays, qui, après avoir connu des problèmes d’approvisionnement et de bureaucratie, a finalement commencé à s’accélérer après un démarrage lent.

Roumanie

Les manifestants sont descendus dans les rues samedi dans la capitale roumaine de Bucarest pour protester contre les mesures restrictives visant à lutter contre la propagation du virus alors même que de nouvelles infections et décès quotidiens augmentaient dans le pays.

La manifestation a eu lieu le jour même où le pays a franchi le cap du million de cas confirmés de COVID.

Les unités de soins intensifs des hôpitaux ont du mal à faire face à la demande record d’un peu moins de 1 500 patients atteints de COVID-19 et 12 000 autres se trouvent dans d’autres services.

Slovénie et Serbie

Les mesures n’ont pas été réintroduites partout sur le continent: deux autres pays qui devraient assouplir les restrictions lundi sont la Slovénie et la Serbie.

Le premier abolira le couvre-feu entre 22 heures et 5 heures du matin, les écoles maternelles et primaires devraient rouvrir, ainsi que les galeries, les musées et les coiffeurs.

Les centres commerciaux accueilleront les clients lundi en Serbie, mais les restaurants doivent continuer à servir les clients à l’extérieur.