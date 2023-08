Le Royaume-Uni arrête trois Bulgares pour espionnage au nom de la Russie

La police n’a pas précisé quels étaient les faux documents, mais la BBC, qui a d’abord rapporté l’histoire, a déclaré que les personnes travaillaient pour les services de sécurité russes et qu’elles avaient des passeports, des cartes d’identité et d’autres documents pour la Grande-Bretagne, la Bulgarie, la France, l’Italie, Espagne, Croatie, Slovénie, Grèce et République tchèque.

La police a nommé les trois personnes comme étant Orlin Roussev, 45 ans, Bizer Dzhambazov, 41 ans, et Katrin Ivanova, 31 ans. Dzhambazov et Ivanova partagent la même adresse.

Le profil LinkedIn de Roussev indique qu’il a déjà travaillé comme conseiller stratégique au ministère bulgare de l’énergie et que son travail le plus récent était en tant que propriétaire de NewGenTech Ltd, une société impliquée dans l’intelligence artificielle et l’intelligence des signaux.