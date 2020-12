LONDRES – Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis vendredi de mettre fin le plus rapidement possible au soutien direct des contribuables aux projets de combustibles fossiles à l’étranger, dans le but d’aider à positionner son pays en tant que leader mondial dans la lutte contre le changement climatique. L’annonce, qui sera faite officiellement samedi à un Sommet de l’ambition climatique convoquée par les Nations Unies, la Grande-Bretagne et la France, fait suite à d’autres engagements récents visant à renforcer les références environnementales de M. Johnson et à faire pression sur les autres pays pour qu’ils réduisent leurs émissions. L’année prochaine, la Grande-Bretagne accueillera les négociations des Nations Unies sur le climat à Glasgow, une réunion qui est considérée à Downing Street comme une occasion pour le pays de démontrer que le Brexit n’a pas diminué sa volonté de jouer un rôle de premier plan sur la scène mondiale. Le changement climatique est également une politique dans laquelle M. Johnson espère trouver une cause commune avec le président élu Joseph R. Biden Jr. qui – contrairement au président Trump – s’est opposé au Brexit, que le Premier ministre a défendu. Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre a déclaré que la Grande-Bretagne mettrait fin au financement, à l’aide et à la promotion commerciale de nouveaux projets à l’étranger pour extraire ou utiliser du pétrole brut, du gaz naturel ou le type de charbon brûlé pour produire de l’électricité. Il y aura quelques exceptions limitées pour les centrales électriques au gaz et d’autres projets, dans le cadre de paramètres qui correspondent à l’Accord de Paris sur le changement climatique, a déclaré le gouvernement.

«Le changement climatique est l’un des grands défis mondiaux de notre époque, et il coûte déjà des vies et des moyens de subsistance dans le monde entier. Nos actions en tant que dirigeants ne doivent pas être motivées par la timidité ou la prudence, mais par une ambition à grande échelle. » M. Johnson a déclaré dans un communiqué. Une action décisive aujourd’hui «créerait les emplois du futur, favoriserait la reprise du coronavirus et protégerait notre belle planète pour les générations à venir», a-t-il ajouté. Vendredi également, les dirigeants de l’Union européenne ont convenu de réduire les émissions nettes de carbone au cours de la prochaine décennie de 55% par rapport à leurs niveaux de 1990, malgré les objections de pays comme la Pologne qui restent fortement dépendants du charbon. La Grande-Bretagne, avec d’autres pays riches, est une source importante de fonds pour les projets de combustibles fossiles à l’étranger, souvent en accordant des prêts aux entreprises britanniques impliquées dans les travaux ou en souscrivant des prêts de banques britanniques. Selon le gouvernement britannique, il a soutenu 21 milliards de livres, soit environ 27,8 milliards de dollars, d’implication britannique dans des projets pétroliers et gaziers à l’étranger au cours des quatre dernières années. L’Organisation de coopération et de développement économiques et l’Agence internationale de l’énergie ont appelé les pays à freiner ou arrêter les subventions gouvernementales pour les combustibles fossiles. Un tableau de bord indépendant estime le soutien public total de la Grande-Bretagne aux projets de combustibles fossiles à 16 milliards de dollars par an.