Le Royaume-Uni approuve une étude qui infectera les volontaires avec Covid

En contrôlant la quantité de virus auxquels les personnes sont soumises et en les surveillant à partir du moment où elles sont infectées, les scientifiques espèrent découvrir des choses sur la façon dont le système immunitaire répond au coronavirus qui serait impossible en dehors d’un laboratoire – et développer des moyens de comparer directement l’efficacité des traitements et des vaccins.

Les scientifiques espèrent éventuellement exposer les personnes vaccinées au virus afin de comparer l’efficacité de différents vaccins. Mais avant cela, les bailleurs de fonds du projet doivent exposer des volontaires non vaccinés afin de déterminer la dose la plus faible du virus qui les infectera de manière fiable.

«Nous allons en apprendre énormément sur l’immunologie du virus», a déclaré mercredi Peter Openshaw, un professeur de l’Imperial College de Londres impliqué dans l’étude. Il a ajouté que l’étude serait en mesure «d’accélérer non seulement la compréhension des maladies causées par l’infection, mais aussi d’accélérer la découverte de nouveaux traitements et de vaccins».

Mais il y a eu des cas graves de Covid-19 même chez ces types de patients, et les conséquences à long terme d’une infection sont également largement inconnues. Les restrictions d’âge peuvent également rendre difficile la traduction des résultats aux personnes âgées ou aux personnes atteintes de maladies préexistantes, dont les réponses immunitaires peuvent être différentes et qui constituent le groupe cible des traitements et des vaccins.

«Ce sera une étude limitée», a déclaré Ian Jones, professeur de virologie à l’Université de Reading qui ne fait pas partie de l’étude. «Et vous pourriez dire que, par définition, il ne va pas étudier ceux chez qui il est le plus important de savoir ce qui se passe.

Pour l’instant, la seule partie de l’étude à être officiellement autorisée par les régulateurs britanniques est l’expérience visant à déterminer la dose la plus faible de virus nécessaire pour infecter les personnes.

Après avoir été exposés au virus, les participants seront isolés pendant deux semaines à l’hôpital. Pour cela et pour l’année de rendez-vous de suivi qui sont prévus, ils recevront 4 500 livres, soit environ 6 200 $. Les chercheurs ont déclaré que cela compenserait les gens pour le temps passé loin de leur travail ou de leur famille sans créer une incitation économique trop importante pour les gens à participer.

Lorsque l’idée d’essais sur des humains a été lancée pour la première fois l’année dernière, certains scientifiques y ont vu un moyen de réduire le temps crucial de la course pour identifier un vaccin. Contrairement aux grands essais cliniques, dans lesquels les scientifiques attendent que les personnes vaccinées rencontrent le virus dans leurs communautés, les chercheurs de ce projet finiraient par infecter délibérément les personnes vaccinées.

Maintenant que plusieurs vaccins ont été autorisés, les objectifs de cette épreuve de provocation humaine sont quelque peu différents.

Pour l’instant, les chercheurs exposeront les gens à la version du virus qui circule en Grande-Bretagne depuis le printemps dernier, et non à la variante la plus contagieuse et potentiellement la plus mortelle qui s’est installée plus récemment. Mais finalement, ont-ils dit, ils pourraient donner aux gens des vaccins expérimentaux conçus pour lutter contre l’effet de nouvelles variantes inquiétantes, puis les soumettre à ces versions du virus.