Le régulateur britannique des soins de santé a approuvé le vaccin COVID-19 de Moderna pour utilisation.

C’est le troisième vaccin que le pays a approuvé dans le cadre de son programme de vaccination avec ceux de Pfizer / BioNTech et AstraZeneca.

Le Royaume-Uni a obtenu 17 millions de doses du vaccin, mais elles ne devraient pas être disponibles avant le printemps.

Le gouvernement a déclaré que les scientifiques de son Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) avaient effectué une « évaluation approfondie et rigoureuse » avec la Commission indépendante des médicaments humains pour s’assurer que ce vaccin répond aux normes requises de sécurité, de qualité et d’efficacité à utiliser.

Le régulateur européen des médicaments, l’Agence européenne des médicaments (EMA), a recommandé l’autorisation du vaccin, le deuxième à recevoir son feu vert après Pfizer, mercredi.

Le bloc des 27 nations a commandé jusqu’à 160 millions de doses de vaccin.

Comme le vaccin Pfizer / BioNTech, le Moderna jab utilise de l’ARN messager (ARNm) pour demander aux cellules de fabriquer la protéine de pointe du coronavirus.

Mais le vaccin de Moderna est plus facile à manipuler que le vaccin Pfizer car il n’a pas besoin d’être conservé à des températures ultra-congelées.

Les États-Unis ont autorisé la première utilisation du vaccin Moderna en décembre.

Le Royaume-Uni a l’intention de déployer des centaines de milliers de vaccins d’ici la semaine prochaine et de vacciner 15 millions de personnes d’ici le 15 février, a déclaré jeudi le Premier ministre Boris Johnson.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse télévisée que le gouvernement prévoyait de vacciner les gens dans près de 1 500 endroits à travers le pays.

Les stocks de vaccins étaient «suffisants» pour les personnes les plus vulnérables du pays, a-t-il ajouté.

Interrogé sur le changement de stratégie du Royaume-Uni pour donner la priorité à l’administration d’une dose du vaccin à autant de personnes à risque que possible, plutôt que de fournir les deux doses requises le plus rapidement possible, il a déclaré: , nous pourrions avoir adopté une approche différente. «

L’approbation du Royaume-Uni du coup de la biotechnologie américaine intervient après qu’il a été rapporté qu’une personne sur 50 en Angleterre avait le COVID-19 la semaine dernière, selon de nouveaux chiffres cités par Johnson lors d’une conférence de presse mardi.

L’Office for National Statistics estime que 1,1 million de personnes dans les foyers privés d’Angleterre ont eu le virus entre le 27 décembre et le 2 janvier.

Le même jour, le pays a enregistré un nouveau record quotidien pour les cas de COVID – 60 916. C’est la première fois que le total dépasse les 60 000.

Un nouveau verrouillage national est entré en vigueur mardi à minuit et intervient à un moment compliqué de la pandémie, le Royaume-Uni étant aux prises avec une nouvelle variante du virus.