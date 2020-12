Le gouvernement britannique est devenu mercredi le premier pays occidental à autoriser officiellement l’un de la douzaine de vaccins en développement depuis le début de la pandémie. Citant « des mois d’essais cliniques rigoureux et une analyse approfondie des données », le Royaume-Uni a approuvé le vaccin Pfizer et BioNTech, dont les essais se sont révélés sûrs et efficaces à 95% pour bloquer le COVID-19.

Le vaccin Pfizer est l’un des trois pour lesquels des données d’essai précoce ont été divulguées jusqu’à présent. Les résultats des essais pour le second, réalisé par Moderna, ont montré son efficacité à 94%. Les fabricants du troisième, l’Université d’Oxford et AstraZeneca, ont publié des données montrant une efficacité globale de 70%, bien que des questions aient été soulevées sur la conception de l’essai. Tous les vaccins nécessitent deux injections pour fonctionner. Le Royaume-Uni n’a pas encore approuvé les vaccins Moderna ou Pfizer.

Aux États-Unis, le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna attendent l’approbation d’urgence de la Food and Drug Administration. Le 10 décembre, un panel de la FDA se réunira pour envisager d’autoriser le vaccin Pfizer.

Bien que les vaccinations initiales commencent probablement ce mois-ci, s’assurer qu’un nombre suffisant de personnes les a reçues pour maîtriser la pandémie sera un défi logistique majeur sur plusieurs mois. Les entreprises qui produisent des vaccins approuvés devront fabriquer plusieurs millions de doses, et les gouvernements du monde entier devront les acheter, les stocker et trouver comment les acheminer le plus rapidement possible.

Le vaccin de Pfizer doit être conservé à températures ultra-froides -70 degrés Celsius, créer défis supplémentaires à le distribuer facilement et équitablement.

Qui devrait recevoir les premiers vaccins disponibles est un sujet de débat intense. Les premières doses du Royaume-Uni ira probablement aux travailleurs de la santé, en raison de leur forte exposition au virus mais aussi parce que le vaccin Pfizer doit être conservé à des températures extrêmement froides, ce qui est plus facile à faire dans les hôpitaux. Viennent ensuite les personnes âgées vivant dans des maisons de retraite et les personnes qui en prennent soin.

Aux États-Unis, un panel des CDC a voté mardi pour recommander que les travailleurs de la santé et les personnes vivant dans des maisons de retraite soient vaccinés avant tout le monde. Les recommandations du comité aideront les gouverneurs des États à décider qui a la priorité absolue.