Le Royaume-Uni approuve le vaccin covid bivalent Moderna ciblant omicron

La Grande-Bretagne est devenue le premier pays à approuver un rappel de vaccin contre le coronavirus pour adultes qui cible à la fois la variante omicron et le virus original qui a circulé en 2020, a déclaré lundi son régulateur de la santé. Les nouveaux vaccins, qui ont été développés par Moderna, donneront aux responsables de la santé britanniques un “outil affûté” dans la lutte contre le coronavirus alors qu’il continue d’évoluer, a déclaré June Raine, responsable de l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé. L’agence a approuvé les clichés avec le soutien de la Commission on Human Medicines, l’organe consultatif scientifique indépendant du gouvernement.

La moitié de chaque dose cible le virus d’origine, tandis que l’autre moitié cible la variante omicron. Le vaccin était efficace contre les deux, ainsi que contre les sous-variantes BA.4 et BA.5 de l’omicron, dans les essais cliniques, a indiqué l’agence.

Bien que les nouvelles infections à coronavirus aient diminué depuis les pics de l’hiver dernier, l’Organisation mondiale de la santé a signalé des millions de nouveaux cas chaque semaine cet été, en partie à cause de la propagation des sous-variantes d’omicron et également de la diminution de l’immunité due aux infections précédentes ou aux vaccins. Les responsables de la santé se préparent également à une augmentation potentielle des cas cet automne et cet hiver.

Aux États-Unis, l’administration Biden a élaboré une campagne de rappel du coronavirus qui sera lancée en septembre avec un vaccin mis à jour conçu pour fournir une protection plus solide contre les sous-variantes de l’omicron. La Food and Drug Administration a reçu l’assurance de Moderna et de ses collègues fabricants de vaccins Pfizer et BioNTech que les doses reformulées seront prêtes en septembre.

Environ les deux tiers des quelque 330 millions d’habitants des États-Unis ont été entièrement vaccinés, selon les chiffres compilés par le Washington Post. Au cours des sept derniers jours, 226 nouvelles infections se sont produites pour 100 000 personnes, soit une baisse de 3 % par rapport à la semaine précédente, bien que des taux de dépistage plus faibles et le recours aux tests à domicile aient rendu plus difficile le suivi des cas.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont assoupli les directives visant à limiter la propagation du coronavirus la semaine dernière, indiquant que l’administration Biden avait décidé que le taux de mortalité inférieur au covid-19 dans une population fortement vaccinée lui permettait d’adopter des mesures préventives moins rigides.

Le CDC, cependant, recommande toujours une première dose de rappel à toute personne âgée de 5 ans et plus. Un deuxième rappel est recommandé pour les personnes de 50 ans ou plus et les personnes immunodéprimées de 12 ans ou plus.

En Grande-Bretagne, environ les trois quarts des 67 millions d’habitants du pays ont été entièrement vaccinés. Au cours de la semaine dernière, son taux d’infection a diminué d’environ 20 %, avec environ 80 infections pour 100 000 habitants.