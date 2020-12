Hancock a déclaré à la BBC qu’il était « absolument ravi » de cette décision et « très fier » que la Grande-Bretagne ait été le premier pays à approuver le vaccin. Environ 800 000 doses devraient arriver la semaine prochaine, la première priorité étant les résidents et les travailleurs des maisons de soins infirmiers, et la plupart des citoyens âgés. Les agents de santé et autres populations extrêmement vulnérables « figurent également en bonne place sur cette liste de priorités », a-t-il déclaré.