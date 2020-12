Pour sa part, la FDA a déclaré fin novembre qu’elle avait programmé une réunion de son Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes (VRBPAC) le 10 décembre pour discuter de la demande de Pfizer et BioNTech pour l’autorisation d’utilisation d’urgence de son vaccin, donc une décision pourrait être annoncé peu après.

« Pour le Royaume-Uni, cela signifie que les groupes prioritaires peuvent désormais commencer à se faire vacciner immédiatement: cela inclut les travailleurs de la santé et ceux des maisons de retraite (personnel et résidents), suivis par d’autres groupes vulnérables – bien que deux doses soient nécessaires, les effets ne le seront pas. se faire sentir jusqu’au début de l’année prochaine. «

« L’approbation du Royaume-Uni ne sera qu’une parmi tant d’autres, mais avec celle de la Food and Drug Administration américaine et de l’Agence européenne des médicaments, elle est susceptible de donner le ton pour le reste du monde – et pour les autres vaccins en attente. approbation », a commenté mercredi Ana Nicholls, rédactrice en chef du Industry Briefing de The Economist Intelligence Unit.

La décision est susceptible d’inciter les régulateurs aux États-Unis et en Europe continentale à conclure leurs évaluations sur la sécurité et l’efficacité des données vaccinales disponibles le plus tôt possible, ont noté les experts mercredi.

LONDRES – La décision du Royaume-Uni d’accorder une approbation d’urgence au vaccin contre le coronavirus de Pfizer et de BioNTech conduira probablement d’autres pays à emboîter le pas rapidement, selon un économiste, les régulateurs du reste de l’Europe et des États-Unis n’ayant pas encore décidé des nouveaux vaccins.

Le Royaume-Uni a un accord pour 40 millions de doses du vaccin Pfizer et BioNTech, ce qui signifie qu’il aura suffisamment de doses pour vacciner environ 20 millions de personnes (c’est un vaccin à deux doses).

Il y a eu quelques sourcils levés à la vitesse de l’approbation du régulateur britannique, cependant, un législateur européen qualifiant la décision de «problématique» et de «hâtive».

Cela a été repoussé par un expert qui a déclaré à CNBC que tout organisme de réglementation examinerait les données disponibles avant d’autoriser un candidat vaccin et qu’en fait, le processus d’autorisation plus rapide pourrait devenir la norme à l’avenir.

« Les régulateurs n’auraient pas approuvé ce candidat vaccin en particulier s’ils n’étaient pas satisfaits du profil d’innocuité de celui-ci, ainsi que des niveaux apparents d’efficacité de celui-ci », Michael Head, chercheur principal en santé mondiale à l’Unité de recherche en informatique clinique au sein la faculté de médecine de l’Université britannique de Southampton, a déclaré mercredi à CNBC.

«Les régulateurs ont établi les lignes directrices pour l’approbation à l’avance, la fabrication a également été faite autant que possible à l’avance, ce qui ne se produit normalement pas. Il y a donc beaucoup de choses qui se sont produites pour la première fois ici et qui ne se sont pas produites. avec le développement d’autres vaccins ou médicaments. Je pense que cela pourrait être, dans une certaine mesure, un modèle sur la façon de travailler à l’avenir (et) que nous pouvons faire ces choses dans un laps de temps plus court. «

Lorsqu’on lui a demandé si l’autorisation était spécifiquement une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni, Head a déclaré: « Eh bien, si vous l’avez approuvée, vous pouvez commencer à l’utiliser, donc certainement ici au Royaume-Uni, c’est une bonne nouvelle pour nous. Mais la pandémie ne s’arrêtera pas à l’échelle mondiale tant que nous ne vacciner la majeure partie du monde, nous devons donc le déployer auprès de tout le monde. «

Le Royaume-Uni compte actuellement le troisième plus grand nombre de cas en Europe après la France et l’Espagne, avec plus de 1,6 infections confirmées, et le plus grand nombre de décès dans la région, avec près de 60000 décès dus à Covid-19. Son économie devrait être l’une des plus touchées en Europe en 2020, le Forum économique mondial prévoyant une baisse de 9,8% du produit intérieur brut.

Reste à savoir si le Royaume-Uni pourrait gagner un avantage concurrentiel en vaccinant plus tôt, car il pourrait alors ouvrir une plus grande partie de son économie plus tôt que les autres pays, et cela dépendra du prochain déploiement.

« La clé, du point de vue du marché, est ce que le vaccin permet de se produire en termes d’économies qui s’ouvrent – et les entreprises recommencent à faire ce que font les entreprises et les consommateurs font ce qu’elles font – et un certain degré de normalité en termes de rentabilité et de bénéfices », a déclaré mercredi à CNBC Mark Phelps, CIO de la croissance mondiale concentrée chez Alliance Bernstein.