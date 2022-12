Le Royaume-Uni approuve la première mine de charbon en 30 ans

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Un an après que la Grande-Bretagne a organisé un important sommet sur le climat, le gouvernement britannique a approuvé mercredi sa première nouvelle mine de charbon en 30 ans, attisant la colère des militants écologistes. La nouvelle mine, approuvée mercredi par Michael Gove, secrétaire britannique au nivellement, prendra deux ans pour être construite et produira environ 2,8 tonnes de charbon à coke par an, qui est utilisé dans la production d’acier.

Le charbon est le combustible fossile le plus polluant de la planète, et le feu vert d’une nouvelle mine – une décision qui a été retardée pendant des années – est controversé en Grande-Bretagne et au-delà, attirant l’attention défavorable de personnes telles que Greta Thunberg et l’envoyé climatique américain John F. Kerry .

Le gouvernement britannique a souligné que le charbon extrait de la mine sera utilisé pour la production d’acier, plutôt que le charbon utilisé pour produire de l’électricité, dont la Grande-Bretagne s’est largement sevrée.

Le Royaume-Uni, hôte de la COP26, s’engage à éliminer progressivement l’énergie au charbon tout en envisageant sa première nouvelle mine de charbon en 30 ans

« Ce charbon sera utilisé pour la production d’acier et devrait autrement être importé. Il ne sera pas utilisé pour la production d’électricité », a déclaré le Département du nivellement, du logement et des communautés dans un communiqué. “La mine cherche à être nette zéro dans ses opérations et devrait contribuer à l’emploi local et à l’économie au sens large.”

Les militants ont déclaré que la nouvelle mine augmenterait les émissions mondiales et enverrait un mauvais message sur les ambitions climatiques de la Grande-Bretagne.

La nouvelle mine, qui coûtera environ 165 millions de livres (201 millions de dollars), devrait être opérationnelle pendant 50 ans. La majorité du charbon sera exportée vers l’Europe continentale.

John Gummer, président du Comité britannique sur le changement climatique, un organisme indépendant qui conseille le gouvernement, a déclaré dans un communiqué : “L’influence mondiale du Royaume-Uni sur le climat est amoindrie par la décision d’aujourd’hui”. Le groupe consultatif a précédemment averti que la mine entraînerait une augmentation significative des émissions de carbone tout en menaçant l’objectif de la Grande-Bretagne d’atteindre ses objectifs juridiquement contraignants de zéro net.

Le projet devrait créer environ 500 emplois directs et 1 500 emplois indirects pour la région de Cumbria et pour Whitehaven, une ancienne ville industrielle du nord de l’Angleterre qui accueillera un afflux d’activité économique.

Nicolas Stern, expert du climat à la London School of Economics, a déclaré que l’ouverture d’une mine de charbon en Grande-Bretagne est maintenant “une grave erreur”.