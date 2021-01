Le Royaume-Uni approuve deux médicaments réduisant d’un quart le risque de décès chez les patients COVID-19 les plus malades

Les autorités britanniques ont approuvé jeudi l’utilisation de deux nouveaux médicaments qui réduisent d’environ un quart le risque de décès chez les patients gravement malades du COVID-19.

Les deux médicaments anti-inflammatoires, appelés tocilizumab et sarilumab, sont généralement utilisés pour traiter la polyarthrite rhumatoïde.

Des essais cliniques portant sur 800 personnes ont montré que le taux de mortalité des patients traités avec les médicaments dans les 24 heures suivant leur admission dans les unités de soins intensifs (USI), et en association avec la dexaméthasone, était de 27,3%.

En revanche, les patients recevant uniquement de la dexaméthasone, un stéroïde bon marché approuvé par les autorités sanitaires britanniques et européennes en septembre 2020, avaient un taux de mortalité de 35,8%.

Les patients recevant l’un ou l’autre des deux médicaments étaient également plus susceptibles d’avoir un temps de récupération plus court et ont pu quitter l’USI environ une semaine plus tôt.

« Il s’agit d’une découverte importante qui pourrait avoir des implications immédiates pour les patients les plus malades atteints du COVID-19 », Professeur Anthony Gordon, président en anesthésie et soins intensifs à l’Imperial College de Londres dit dans un communiqué.

«À un moment où les hospitalisations et les décès dus au COVID-19 montent en flèche au Royaume-Uni, il est essentiel que nous continuions à identifier des traitements efficaces qui peuvent aider à inverser la tendance contre cette maladie, a-t-il ajouté.

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a annoncé que le service national de santé pourrait commencer à utiliser les deux médicaments à partir de vendredi pour traiter les cas graves de COVID-19.

Le tocilizumab – administré par voie intraveineuse – doit être utilisé immédiatement car les hôpitaux britanniques disposent actuellement de fournitures. Le gouvernement a déclaré qu’il « travaillait en étroite collaboration » avec Roche, une société suisse de soins de santé, qui fabrique le médicament « pour garantir que les traitements continuent d’être disponibles pour les patients britanniques ».

La Grande-Bretagne a également interdit les exportations de la drogue.

Euronews a contacté l’Agence européenne des médicaments pour savoir si elle envisage de revoir prochainement l’utilisation des deux médicaments.

Le Royaume-Uni est actuellement aux prises avec une troisième vague de la pandémie avec plus de 50 000 nouvelles infections signalées quotidiennement en plus d’une semaine. Plus de 1 000 décès ont également été enregistrés deux jours consécutifs, portant le nombre de morts à 75 508 – le plus élevé d’Europe.

La forte augmentation des infections et des décès a été imputée à une nouvelle variante du nouveau coronavirus, découverte le mois dernier par les autorités britanniques, et qui est jusqu’à 70% plus transmissible.

Un troisième verrouillage national est entré en vigueur dans toute l’Angleterre mercredi pour freiner la propagation de la variante et devrait durer jusqu’à la mi-février, date à laquelle le gouvernement espère avoir vacciné 15 millions de personnes à travers le Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni a approuvé les vaccins développés par Pfizer / BioNTech et AstraZeneca / Oxford University. Le 7 janvier, près de 1,5 million de Britanniques avait été administré le jab.