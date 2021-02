Le Royaume-Uni appelle à un cessez-le-feu dans les zones de conflit pour déployer des vaccins

LONDRES, 17 février (Reuters) – La Grande-Bretagne appellera mercredi à une résolution des Nations Unies pour aider à négocier des cessez-le-feu afin que les habitants des zones de conflit puissent être vaccinés contre le COVID-19, affirmant que les États membres ont le devoir moral de protéger les vulnérables.

Le secrétaire aux Affaires étrangères, Dominic Raab, présidera mercredi une réunion virtuelle du Conseil de sécurité de l’ONU pour discuter de la menace qui pèse sur plus de 160 millions de personnes vivant dans des zones d’instabilité et de conflit, telles que le Yémen, le Soudan du Sud, la Somalie et l’Éthiopie.

« Nous avons un devoir moral d’agir et une nécessité stratégique de nous unir pour vaincre ce virus », a déclaré Raab dans un communiqué.

Il exhortera également les membres de l’ONU à se rassembler pour soutenir un accès équitable aux vaccins, avertissant que de nouvelles variantes de virus vont s’installer là où les gens n’ont pas été vaccinés, menaçant potentiellement le reste du monde avec de nouvelles vagues.

Le Mexique devrait également faire part de ses préoccupations concernant l’inégalité d’accès aux vaccins dans le monde. La Grande-Bretagne affirme avoir fourni 548 millions de livres (762 millions de dollars) pour aider les pays en développement grâce à l’initiative de partage COVAX.

La pression britannique pour un cessez-le-feu de vaccination pourrait être un premier test clé de coopération aux Nations Unies entre la Chine et la nouvelle administration du président américain Joe Biden.

Les tensions persistantes entre la Chine et l’administration de l’ancien président américain Donald Trump ont atteint le point d’ébullition aux Nations Unies à cause de la pandémie, soulignant la tentative de Pékin pour une plus grande influence multilatérale dans un défi lancé au leadership traditionnel de Washington.

En proie à des querelles entre la Chine et les États-Unis, le Conseil de sécurité de l’ONU, composé de 15 membres, a mis plus de trois mois l’année dernière à approuver un appel du secrétaire général AntonioGuterres en faveur d’un cessez-le-feu en cas de pandémie mondiale.

L’administration Trump a accusé Pékin d’un manque de transparence qui, selon elle, a aggravé l’épidémie de COVID-19. Chinaden a réfuté ces affirmations. (1 $ = 0,7189 livres) (Reportage de Kate Holton à Londres et Michelle Nichols à NewYork Édité par Mark Heinrich)