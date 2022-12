Le Royaume-Uni annonce une refonte majeure de son secteur financier pour tenter de stimuler la croissance

One Canada Square, au cœur du quartier financier de Canary Wharf, entre le bâtiment Citibank et le bâtiment HSBC le 14 octobre 2022 à Londres, Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique a annoncé vendredi de vastes réformes de la réglementation financière qui, selon lui, réviseront les lois de l’UE qui “étouffent la croissance”.

Le paquet de 30 mesures comprend un assouplissement de la règle qui oblige les banques à séparer leurs opérations de détail de leurs branches d’investissement. Cette mesure – introduite pour la première fois à la suite de la crise financière de 2008 – ne s’appliquerait pas aux banques axées sur les particuliers.

Le gouvernement devrait également revoir les règles relatives à la responsabilité des hauts responsables financiers – un autre règlement post-2008. Le régime des cadres supérieurs, introduit en 2016, signifie que les personnes travaillant dans des entreprises réglementées peuvent être sanctionnées pour mauvaise conduite, culture du lieu de travail ou prise de décision.

Les changements annoncés dans le paquet, surnommés les réformes d’Édimbourg, comprennent également un examen des règles sur la vente à découvert, la façon dont les entreprises sont cotées en bourse, les bilans des assureurs et les fiducies de placement immobilier.

Le ministre des Finances, Jeremy Hunt, a déclaré qu’il souhaitait assurer au Royaume-Uni le statut de “l’un des centres de services financiers les plus ouverts, dynamiques et compétitifs au monde”.

“Les réformes d’Edimbourg s’emparent de nos libertés liées au Brexit pour mettre en place un régime réglementaire agile et local qui fonctionne dans l’intérêt du peuple britannique et de nos entreprises”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

“Et nous irons plus loin – en réformant les lois contraignantes de l’UE qui étouffent la croissance dans d’autres secteurs tels que la technologie numérique et les sciences de la vie.”

Le gouvernement présente les réformes comme un moyen de capitaliser sur les libertés offertes par le Brexit, déclarant que des centaines de pages de lois européennes régissant les services financiers seront remplacées ou supprimées.

Beaucoup affirment que la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE a nui à la compétitivité financière du pays, selon Reuters rapports que Londres a perdu des milliards d’euros dans les échanges quotidiens d’actions et de produits dérivés vers les bourses de l’UE après son départ du bloc. Chercheurs à la London School of Economics a dit plus tôt cette année que les services financiers seront parmi les secteurs les plus touchés par le Brexit.

Chercher à stimuler la croissance économique anémique du Royaume-Uni est également devenu une priorité pour le gouvernement, le pays devant être au bord d’une longue récession.

La suppression annoncée précédemment du plafond britannique sur les bonus des banquiers était l’une des rares politiques annoncées par le prédécesseur de Hunt, Kwasi Kwarteng, qui est restée après son “mini budget” chaotique.

Kwarteng avait promis un “Big Bang 2”, faisant référence à la déréglementation de la Bourse de Londres dans les années 1980, qui a attiré une foule de banques et d’entreprises d’investissement mondiales au Royaume-Uni et a rapidement augmenté la taille du secteur financier de la City de Londres.

Une autre réforme proposée verrait les attributions des régulateurs élargies pour inclure la facilitation la compétitivité de l’économie britannique, en particulier le secteur des services financiers.

Cependant, John Vickers, ancien président de la Commission indépendante sur les banques, a mis en garde dans un lettre au Financial Times cette semaine que “la faveur particulière du secteur des services financiers… pourrait lui être préjudiciable, comme nous l’avons tous vu il y a 15 ans”.