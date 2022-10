Le Royaume-Uni annonce qu’il envoie de l’aide aux îles Turques et Caïques pour lutter contre la flambée de violence des gangs

Le Royaume-Uni a annoncé mardi avoir déployé un navire et une police spécialisée dans les îles Turques et Caïques pour lutter contre un pic de violence.

Deux douzaines de spécialistes qui étaient stationnés aux Bahamas sont arrivés vendredi sur l’archipel, tandis qu’un pétrolier de la Royal Fleet Auxiliary avec un hélicoptère est en route et servira de plate-forme d’opérations, a indiqué le Foreign, Commonwealth & Development Office du Royaume-Uni.

L’archipel de quelque 58 000 habitants a fait état de 15 fusillades mortelles depuis début septembre. Parmi les victimes figurait Kent Carter, un dirigeant de la NAACP de Virginie qui a été tué le 2 octobre alors qu’il était en vacances.

“Le Royaume-Uni a la responsabilité morale et constitutionnelle de soutenir et de protéger les habitants des territoires d’outre-mer, qui font partie intégrante de la famille britannique”, a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly. “Nous avons dû agir suite aux terribles violences que nous avons vues dans les îles Turques et Caïques ces dernières semaines.”

Le Royaume-Uni a également déclaré qu’il créerait et financerait une nouvelle équipe criminelle au sein du département de police pour combattre les gangs, donner une formation et se procurer un avion de surveillance maritime.

La police locale a imputé la violence des gangs au trafic de drogue, aux guerres de territoire et aux représailles.