Le Royaume-Uni annonce l’envoi de drones à l’Ukraine

Les navires sous-marins aideront à éliminer les mines au large des côtes ukrainiennes, a déclaré le ministère de la Défense

Le Royaume-Uni fournira à l’Ukraine des drones sous-marins qui seront utilisés par Kiev pour le déminage alors que le pays reste bloqué dans un conflit avec la Russie, a révélé samedi le ministère de la Défense.

Au total, six véhicules sous-marins sans pilote seront livrés, tandis que le Royaume-Uni est également prêt à fournir une formation pertinente aux membres des services ukrainiens sur le sol britannique, indique le communiqué. Le ministère a poursuivi en indiquant que trois drones seront fournis à partir des stocks britanniques, et que trois autres seront achetés auprès de l’industrie de la défense.

Les véhicules sont conçus pour être exploités »dans les environnements côtiers peu profonds» à une profondeur pouvant aller jusqu’à 100 mètres, a indiqué le ministère, ajoutant que les drones sont censés identifier les mines, permettant ensuite à la marine ukrainienne de les retirer.

Selon le communiqué, le Royaume-Uni et les États-Unis formeront des dizaines de membres du personnel de la marine ukrainienne à utiliser les drones au cours des prochains mois, le premier groupe ayant déjà entrepris des exercices.

Lire la suite Des marins ukrainiens formés en Ecosse pour combattre la Russie

Les activités de déminage sont devenues urgentes après que la Russie et l’Ukraine ont signé fin juillet un accord négocié par l’ONU et la Turquie qui a débloqué les exportations de céréales dans la mer Noire et vise à maintenir des voies de transit sûres. Dans cette veine, le ministère britannique de la Défense a fait valoir que «les efforts pour faire sortir de la nourriture du pays continuent d’être entravés par les mines marines laissées par les forces russes le long de la côte ukrainienne.”

Les livraisons de blé en provenance d’Ukraine, un important producteur, ont été interrompues après que la Russie a lancé son opération militaire dans l’État voisin fin février. Chaque partie a blâmé l’autre pour la perturbation des expéditions.

Les militaires ukrainiens qui s’entraîneront à faire fonctionner des drones rejoindront apparemment leurs collègues sur le sol britannique. Fin juillet, la Royal Navy a déclaré qu’elle formait 80 marins ukrainiens à faire fonctionner des machines sur des navires tout en s’assurant qu’ils apprennent les exercices d’armes et le contrôle des avaries. À l’époque, la marine a également annoncé qu’elle vendrait à Kiev deux chasseurs de mines de classe Sandown bientôt à la retraite.