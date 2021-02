«La tragédie de Grenfell Tower persiste et exige des mesures», a déclaré M. Jenrick. «C’est pourquoi il est juste que nous nous attaquions aux problèmes de sécurité là où ils existent et constituent une menace pour la vie, mais de manière proportionnée.»

Les experts du logement en Grande-Bretagne et les personnes touchées par des pratiques de construction dangereuses affirment que le gouvernement a largement sous-estimé l’impact sur les locataires et que les nouvelles mesures ne vont pas assez loin. Le financement ne concerne que des immeubles de grande hauteur spécifiques, néglige les problèmes d’incendie autres que le revêtement et pourrait potentiellement piéger les propriétaires dans des prêts élevés.

«D’une certaine manière, on a presque l’impression que nous ne pouvons pas avancer jusqu’à ce que quelque chose change, parce que vous savez que nos familles sont mortes de la manière la plus publique et la plus horrible possible», a-t-il déclaré. «Mais les raisons de leur mort sont toujours vivantes aujourd’hui.»

Le témoignage est un petit pas vers la responsabilité que les familles des victimes de l’incendie de la tour Grenfell ont recherchée, mais les problèmes sont beaucoup plus profonds. Karim Mussilhy, dont l’oncle Hesham Rahman est mort dans l’incendie, a déclaré que la douleur de sa famille avait été aggravée par l’inaction du gouvernement et la négligence des entreprises.

«Grenfell n’était pas un accident bizarre, et les gens doivent arrêter de penser que c’était le cas», a-t-il déclaré. «Grenfell était inévitable.»

Après l’incendie, le gouvernement a promis de modifier les mesures de sécurité des bâtiments, en accordant la priorité au retrait du revêtement ACM dans les bâtiments de plus de 18 mètres, soit environ 60 pieds. Près de quatre ans plus tard, des dizaines de bâtiments en Angleterre sont encore revêtus de ce matériau et encore plus sont emballés dans d’autres produits inflammables.

On estime que 200000 appartements de grande hauteur sont situés dans des blocs censés être enveloppés dans une sorte de matériau inflammable, selon The Times of London. Le même revêtement ACM utilisé à Grenfell peut également être trouvé dans les bâtiments de moyenne et basse hauteur qui ne sont pas une priorité gouvernementale pour la remise en état. Le parti travailliste a appelé la semaine dernière à un groupe de travail national pour traiter des problèmes de sécurité des bâtiments, et a estimé que la crise pourrait affecter jusqu’à 4,6 millions de propriétés.

Mais le problème ne concerne pas uniquement la sécurité; c’est aussi une question de finances. Des dizaines de milliers de personnes vivent dans des appartements potentiellement dangereux qu’elles ne peuvent plus vendre, les banques refusant de proposer des hypothèques sur des propriétés susceptibles de contenir des matériaux combustibles. Dans les bâtiments où des matériaux dangereux ont été identifiés mais non démontés, les locataires paient pour des patrouilles d’incendie coûteuses, bien que le gouvernement ait offert un autre programme de secours pour compenser certains de ces coûts.

Le coût des travaux d’assainissement a également été répercuté sur les locataires dans certains cas, et la hausse des coûts d’assurance et d’entretien a rendu la situation intenable.

Une enquête auprès des propriétaires touchés par le problème du revêtement réalisé par Inside Housing, une publication commerciale britannique, avant l’annonce du gouvernement mercredi, montrait que 62,5% des personnes interrogées étaient confrontées à une facture totale de plus de 30000 £ pour payer les frais d’assainissement et 15,4% à une facture de plus de 100000 £. Un sur six envisageait la faillite.

Alors même que le gouvernement commence à faire des progrès pour s’attaquer au problème, les gens de partout au pays sont toujours aux prises avec les retombées.