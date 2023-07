La Grande-Bretagne a annoncé son intention d’investir 2,5 milliards de dollars (3,3 milliards de dollars) dans les stocks et les munitions de l’armée « pour améliorer la préparation au combat ».

Le ministère britannique de la Défense a déclaré mardi qu’il prévoyait d’investir 2,5 milliards de dollars (3,3 milliards de dollars) dans les stocks et les munitions de l’armée « pour améliorer la préparation au combat », car il « tire les enseignements de la guerre en Ukraine ».

Il a également annoncé la création d’une « force de réponse mondiale », combinant son personnel de service déployé et à haut niveau de préparation et s’appuyant sur des « capacités de tous les domaines ».

Les dépenses supplémentaires et la nouvelle force font suite à une augmentation de 5 milliards de dollars du budget de la défense du pays annoncée en mars dans le cadre d’un examen d’un an de sa politique étrangère et de défense stratégique.

Il a identifié la menace posée par la Russie pour la sécurité européenne comme la priorité la plus urgente à court et moyen terme, mais a également qualifié la Chine de « défi marquant l’époque ».

Le ministère a déclaré que ses derniers plans – détaillés dans un soi-disant document de commandement de la défense – visent à fournir « une force de combat crédible qui nous maintiendra sur la bonne voie pour agir comme un poids lourd mondial à la fois maintenant et à l’avenir ».

« Nous devons nous adapter et nous moderniser pour faire face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés, en tirant les leçons de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par le président (russe) (Vladimir) Poutine », a déclaré le secrétaire à la Défense sortant Ben Wallace dans un communiqué.

« Ce document de commandement de la défense affinera notre approche stratégique – en veillant à ce que le Royaume-Uni reste à l’avant-garde de la capacité militaire et une puissance de premier plan au sein de l’OTAN. »

Wallace a annoncé le week-end dernier qu’il quitterait ses fonctions – détenues depuis juillet 2019 – lors du prochain remaniement des ministres du Premier ministre Rishi Sunak, qui est attendu dans quelques semaines.

L’examen de la défense britannique envisage que la science et la technologie jouent un rôle plus important, parallèlement à une nouvelle alliance avec l’industrie qui sera engagée « beaucoup plus tôt dans des conversations stratégiques ».

Il prévoit également un renforcement des forces de réservistes « pour ajouter plus de profondeur et d’expertise en temps de crise », ainsi que des changements dans le recrutement des soldats, notamment « en offrant un ensemble d’incitations plus convaincant et compétitif ».

Parallèlement, le ministère a déclaré qu’il investirait 400 millions d’euros pour moderniser les logements des soldats et de leurs familles, qualifiant ces dépenses de « essentielles pour l’efficacité opérationnelle de notre personnel ».

Le ministre des Forces armées James Heappey a déclaré que le ministère reconnaissait que le Royaume-Uni devait « faire les choses différemment, répondre aux menaces géopolitiques, technologiques et économiques en évolution rapide, tirer les leçons de l’Ukraine et défendre une intégration plus étroite avec nos alliés et partenaires ».