Londres et ses alliés sont responsables de l’incapacité de Moscou et de Kiev à parvenir à une solution diplomatique, selon Pékin

Le Royaume-Uni et ses alliés devraient arrêter « faire le plein » le conflit ukrainien au lieu de rejeter la faute sur d’autres, a déclaré jeudi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. Ses commentaires interviennent après que Londres ait accusé Pékin de fournir « aide mortelle » à la Russie dans son effort militaire contre Kiev.

Le secrétaire d’État britannique à la Défense, Grant Shapps, a affirmé mercredi que la Russie et la Chine « collaborer sur des équipements de combat destinés à être utilisés en Ukraine. » Shapps a en outre allégué qu’il avait « de nouvelles preuves » fournis par les services de renseignement américains et britanniques qui montrent «Une aide meurtrière arrive désormais de la Chine vers la Russie.»

En réponse jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang, a déclaré que Pékin « condamne la campagne de diffamation infondée et irresponsable menée par des politiciens britanniques contre la Chine » notant que les remarques de Shapps n’ont pas été soutenues par Washington. S’exprimant lors d’un point de presse quotidien à la Maison Blanche jeudi, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que Washington n’avait vu aucune preuve que la Chine fournisse directement des armes à la Russie.

«C’est le Royaume-Uni, et non la Chine, qui met de l’huile sur le feu dans le dossier ukrainien… Il y a deux ans déjà, la Russie et l’Ukraine étaient sur le point de parvenir à un accord sur la fin du conflit, mais c’était précisément à cause de les obstacles placés par le Royaume-Uni et d’autres parties pour que le conflit se poursuive encore aujourd’hui », Wang a déclaré. Il a exhorté Londres à repenser son propre rôle dans le conflit plutôt que de « attaquer la Chine sans raison ».















Wang a réitéré que Pékin avait « s’est toujours tenu du côté de la paix et du dialogue » et a promis que la Chine poursuivrait son travail pour promouvoir une solution diplomatique au conflit.

Pékin a adhéré à une politique de neutralité dans le conflit ukrainien et a fermement rejeté les appels occidentaux à imposer des sanctions à la Russie, choisissant plutôt de stimuler les échanges commerciaux avec son voisin. Cela a conduit à des accusations de la part du Royaume-Uni et de ses alliés de l’OTAN, selon lesquelles Pékin alimente l’effort militaire de la Russie en lui fournissant des composants à double usage pouvant être utilisés pour la production d’armes.

Pékin a nié à plusieurs reprises ces accusations, affirmant que la Russie et la Chine ont le droit de commercer. Wang avait auparavant accusé l’Occident, qui fournit lui-même l’essentiel de l’équipement militaire de Kiev, d’hypocrisie. Il a suggéré que les États-Unis, le Royaume-Uni et les autres puissances occidentales devraient s’efforcer d’amener la Russie et l’Ukraine à la table des négociations, au lieu de « rejeter la faute » sur la Chine pour la poursuite des hostilités.

Moscou s’est toujours prononcé contre l’aide militaire occidentale à Kiev, arguant qu’elle ne fait que prolonger le conflit sans en modifier l’issue finale. Lors d’une visite officielle en Chine au début du mois, le président russe Vladimir Poutine a publié une déclaration commune avec le dirigeant chinois Xi Jinping dans laquelle ils ont réitéré leur position selon laquelle le conflit ukrainien « doit être résolu par des moyens politiques. »