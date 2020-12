Le Royaume-Uni a ajouté un record de plus de 50 000 cas de COVID-19 mardi, les admissions à l’hôpital ayant dépassé le pic du pays au printemps.

Bien que certains des 53 135 cas enregistrés étaient dus à un arriéré des vacances, les chiffres étaient « en grande partie le reflet d’une augmentation réelle », a déclaré le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale principale pour Public Health England.

Le Dr Hopkins a déclaré qu’il était essentiel de réduire les contacts pour faire baisser les infections, bien que cela soit difficile à la fin de l’année.

Les chiffres d’infection inquiétants interviennent alors que le ministre de la Santé, Matt Hancock, devrait resserrer les restrictions dans certaines régions du pays.

« Notre NHS fait face à des pressions sans précédent dues au coronavirus », a tweeté Hancock. « Nous devons supprimer ce virus pour protéger notre NHS et sauver des vies jusqu’à ce que le vaccin puisse nous garder en sécurité. Merci à tous d’avoir suivi les règles en ces temps difficiles. »

Le Royaume-Uni est aux prises avec une nouvelle variante du coronavirus qui, selon les experts, se transmet plus facilement.

Cette version mutée du virus, ont déclaré des responsables, a forcé le Royaume-Uni à revenir sur l’assouplissement des restrictions pendant les vacances. Il a déjà été trouvé dans plusieurs pays européens et les experts disent qu’il est déjà probable dans la plupart des pays de l’UE.

Partout en Europe, de nombreux pays ont imposé des restrictions. L’Allemagne a été verrouillée pendant les vacances tandis que l’Autriche a annoncé son troisième verrouillage le 26 décembre.

Le couvre-feu sera relevé dans certaines régions françaises

La France, quant à elle, pourrait imposer un couvre-feu de 18h00 à 6h00 dans les régions les plus touchées. Le couvre-feu actuel commence à 20 heures.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré à France 2 qu’au cours des trois dernières semaines, la France a atteint un plateau d’environ 15000 infections quotidiennes mais que dans quatre régions, elle proposait un couvre-feu plus strict au lieu de verrouillages régionaux.

Cela intervient alors que le conseil scientifique du pays a déclaré qu’un « rebond incontrôlé » des cas était « probable » après les vacances.

Le gouvernement français avait autorisé les gens à voyager pendant les vacances et recommandé de ne pas rassembler plus de six adultes pendant la période des fêtes.

L’Italie enregistre 659 décès supplémentaires avant le verrouillage complet

L’Italie a ajouté 659 décès à son bilan officiel des coronavirus avant quelques jours supplémentaires de verrouillage complet pour les vacances du Nouvel An.

Selon le ministère de la Santé, 11 212 autres personnes ont été testées positives.

L’Italie est sous un verrouillage national modifié depuis avant Noël dans le but d’éviter une nouvelle flambée d’infections à la suite de rassemblements de vacances. Les magasins avaient quelques jours de sursis pour rouvrir pour affaires mais fermeront à nouveau d’ici la fin de la semaine.

L’Italie a le plus grand nombre de morts officiel en Europe avec 73 029 et plus de 2 millions d’infections confirmées.