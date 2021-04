Le Royaume-Uni a détecté 103 cas d’une nouvelle variante identifiée pour la première fois en Inde, le « grande majorité » dont sont liés aux voyages internationaux, a déclaré lundi le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, aux députés du parlement.

« Nous avons analysé des échantillons de ces cas pour voir si cette variante présente des caractéristiques préoccupantes, comme une plus grande transmissibilité ou une plus grande résistance aux traitements et aux vaccins, ce qui signifie qu’elle doit être répertoriée comme une variante préoccupante », il a dit.

« Après avoir étudié les données et sur une base de précaution, nous avons pris la décision difficile mais vitale d’ajouter l’Inde à la liste rouge. »

L’ajout de l’Inde à la liste signifie qu’à partir de 4 heures du matin vendredi, les personnes qui ne sont pas des résidents britanniques ou irlandais ou des citoyens britanniques ne peuvent pas entrer au Royaume-Uni si elles ont été en Inde au cours des 10 jours précédents.

Les personnes de ces groupes qui ont séjourné en Inde au cours des 10 derniers jours devront être mises en quarantaine dans un hôtel britannique pendant 10 jours à leur arrivée.

La quarantaine est obligatoire, avec des amendes allant jusqu’à 10 000 £ (13 990 $) pour ceux qui ne respectent pas les règles.

L’annonce intervient après que Johnson a déclaré lundi matin qu’il ne se rendrait plus en Inde pour rencontrer le Premier ministre Narendra Modi, où les deux hommes devaient discuter du climat et du commerce, entre autres.

Parlant de l’annulation, Johnson a déclaré que lui et Modi étaient parvenus à la conclusion que leur réunion devait être reportée, affirmant que c’était « seulement sensible » étant donné la situation de Covid-19 en Inde.

L’Inde, qui compte plus de 1,3 milliard d’habitants, a enregistré dimanche 1620 décès supplémentaires dus au virus.

Le pays signale 200 000 nouveaux cas par jour depuis le 15 avril.

La nouvelle variante, apparemment plus transmissible et résistante aux vaccins, s’est implantée dans le pays et est désormais responsable de la majorité des nouveaux cas en Inde.

La souche « B1617 » a été séquencée génomiquement en Inde, où les chercheurs ont découvert qu’elle contenait les mutations E484Q et L452R dans sa protéine de pointe, ce qui pourrait l’aider à échapper aux anticorps neutralisants qui combattent Covid-19.

Danny Altmann, professeur d’immunologie à l’Imperial College de Londres, a déclaré que la capacité apparente de la variante à échapper aux anticorps pourrait encore causer des problèmes au Royaume-Uni, où au moins la moitié de la population a reçu zéro ou une seule dose d’un vaccin Covid-19.

« Nous avons toujours une très grande population vulnérable qui peut encore être prise au piège par des variantes comme celle-ci » il a dit Good Morning Britain d’ITV.

