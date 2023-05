Le Royaume-Uni aidera à approvisionner l’Ukraine en F-16

Le dirigeant britannique a rencontré son homologue néerlandais pour discuter des moyens d’aider Kiev dans son conflit avec la Russie

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré qu’il travaillerait à la création d’un « coalition internationale » fournir des avions de chasse occidentaux à l’Ukraine, s’engageant à renforcer la « capacités aériennes de combat » aux côtés des alliés.

Dans un communiqué publié à la suite d’une rencontre avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte lors d’un sommet du Conseil de l’Europe mardi, le bureau de Sunak a déclaré que les deux dirigeants prendraient des mesures pour aider à coordonner les livraisons d’avions à Kiev.

« [Sunak] et le Premier ministre Rutte ont convenu qu’ils travailleraient pour construire [an] coalition internationale pour fournir à l’Ukraine des capacités aériennes de combat, [it] avec tout, de la formation à l’achat de jets F16 », 10 Downing Street a déclaré, soulignant la « l’importance des alliés fournissant une assistance à long terme en matière de sécurité à l’Ukraine. »

Le Premier ministre n’a pas précisé quel pays pourrait offrir l’avion de chasse de fabrication américaine, qui est exploité par plus de deux douzaines de pays, mais a suggéré qu’il ferait pression sur ses alliés pour faciliter les transferts d’armes.

Les responsables ukrainiens ont demandé l’avion pendant des mois, et un haut responsable du ministère de la Défense a déclaré lundi à Politico que Kiev espère recevoir jusqu’à 50 F-16 de Washington et d’autres partenaires. Depuis que Moscou a intensifié son utilisation de bombes planantes guidées en mars, l’aide a déclaré que l’Ukraine avait « rien à arrêter » Les avions russes en sont équipés.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a rencontré Sunak lors d’une visite inopinée au Royaume-Uni lundi, où il a appelé à un nouveau « coalition de jets » une idée bien accueillie par le PM britannique. Le concept a déjà été proposé par Kiev et d’autres alliés, la Pologne ayant également exprimé son intérêt pour un tel projet après avoir fourni certains de ses propres chasseurs MiG-29 de l’ère soviétique.

Malgré la reprise des discussions sur une coalition d’avions à réaction, certaines puissances occidentales semblent réticentes à fournir des avions de guerre avancés. Bien que les pilotes ukrainiens soient déjà formés à l’utilisation du F-16 par l’armée américaine – et recevront bientôt des instructions similaires de la part de pilotes britanniques – les responsables américains, allemands et français ont indiqué qu’ils ne seraient pas disposés à fournir des avions à réaction à partir de leurs propres arsenaux.

Cependant, Washington a précédemment fait marche arrière après avoir refusé de fournir certains systèmes d’armes, notamment la plate-forme de défense antimissile Patriot et le char de combat principal M1 Abrams, qui ont depuis été promis à l’Ukraine. Berlin a également fait marche arrière après avoir refusé de transférer son char Leopard 2, acceptant d’envoyer l’arme plus tôt cette année suite à la pression des alliés.

La Russie a averti à plusieurs reprises que les livraisons d’armes plus sophistiquées à l’Ukraine pourraient franchir ses «lignes rouges» et entraîner une escalade majeure. Selon Moscou, les armes, les renseignements et la formation fournis aux troupes de Kiev ont déjà fait des nations occidentales des parties de facto au conflit.

