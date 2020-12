«Mais le temps presse bien sûr et nous sommes dans une phase difficile. C’est indéniable », a-t-il déclaré à la BBC. « Il y a des problèmes difficiles qui doivent encore être résolus. »

Le négociateur en chef de l’UE Michel Barnier, son homologue britannique David Frost et leurs équipes se sont entretenus vendredi dans un centre de conférence à Londres après une semaine de sessions d’une nuit alimentées par la livraison de sandwichs et de pizzas.

Les responsables britanniques ont tenté de réduire les espoirs d’un accord à venir en informant les médias que l’UE avait retardé les négociations en formulant des demandes de dernière minute – une affirmation que le bloc nie.

Le Royaume-Uni a quitté l’UE au début de cette année, mais reste partie intégrante de l’étreinte économique du bloc des 27 pays pendant une transition de 11 mois alors que les deux parties tentent de négocier un nouvel accord de libre-échange qui entrera en vigueur le 1er janvier. approuvé par les législateurs britanniques et européens avant la fin de l’année.

Les pourparlers ont traîné car une échéance après l’autre est passée. Premièrement, l’objectif était un accord d’ici octobre, puis mi-novembre. Dimanche, la Grande-Bretagne a déclaré que les négociations avaient lieu la semaine dernière. Maintenant, les deux parties disent qu’elles peuvent s’étendre jusqu’au week-end ou au-delà.

Charles Michel, président du Conseil européen, a noté que ce n’était pas la première fois que les délais étaient dépassés.

« Nous verrons ce qui va se passer dans les prochains jours », a-t-il déclaré à Bruxelles. « Mais la fin de décembre est la fin de décembre, et nous savons qu’après le 31 décembre, nous avons le 1er janvier, et nous savons que nous devons obtenir des éclaircissements le plus tôt possible. »

Un accord commercial autorisera le transfert de marchandises entre la Grande-Bretagne et l’UE sans tarifs ni quotas après la fin de cette année, bien qu’il y ait encore de nouveaux coûts et des formalités administratives pour les entreprises des deux côtés de la Manche.

Si aucun accord n’est conclu, le Jour de l’An entraînera des perturbations massives, avec des tarifs imposés du jour au lendemain et d’autres barrières au commerce entre le Royaume-Uni et l’UE. Cela nuira aux deux côtés, mais le fardeau sera le plus lourd pour la Grande-Bretagne, qui fait près de la moitié de ses échanges avec l’UE.

Des mois de négociations tendues ont abouti à un accord sur une série de questions, mais de sérieuses divergences subsistent sur les « règles du jeu équitables » – les normes que le Royaume-Uni doit respecter pour exporter vers le bloc – et la façon dont les futurs différends sont résolus. C’est essentiel pour l’UE, qui craint que la Grande-Bretagne abaisse les normes sociales et environnementales et injecte de l’argent de l’État dans les industries britanniques et devienne un rival économique avec peu de réglementation aux portes du bloc.

Mais le gouvernement britannique, qui considère le Brexit comme une «prise de contrôle» de Bruxelles, s’oppose à restreindre sa liberté de déterminer les futures politiques économiques.

Un autre goulot d’étranglement est le poisson, une petite partie de l’économie avec une trop grande importance symbolique pour les pays maritimes d’Europe. Les pays de l’UE veulent que leurs bateaux puissent continuer à pêcher dans les eaux britanniques, tandis que le Royaume-Uni insiste sur le contrôle de l’accès et des quotas.

La pêche est particulièrement importante pour la France, qui est considérée par beaucoup du côté britannique comme le pays de l’UE le plus résistant au compromis et le plus susceptible de conclure un accord.

« S’il y avait un accord et que ce n’était pas juste … nous nous y opposerions », a déclaré Clément Beaune, ministre français des Affaires européennes, à la radio Europe 1. « La France, comme tous ses partenaires (de l’UE), a un droit de veto. »

S’il n’y a pas de percée le week-end, la semaine prochaine apportera plus de complications. Lundi, la Chambre des communes britannique votera sur un projet de loi qui donne à la Grande-Bretagne le pouvoir de violer certaines parties de l’accord de retrait juridiquement contraignant qu’elle a signé avec l’UE l’année dernière.

Le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson reconnaît que le droit du marché intérieur est contraire au droit international, et la législation a été condamnée par l’UE, le président élu américain Joe Biden et de nombreux législateurs britanniques, y compris de nombreux députés de Johnson. parti conservateur.

La Chambre des lords, la chambre haute du Parlement, a supprimé les clauses contraires à la loi de la législation le mois dernier, mais le gouvernement de Johnson a déclaré qu’il demandera aux législateurs de les réintroduire.

Cela aggraverait davantage les discussions et anéantirait toute bonne volonté qui subsiste entre les deux parties.

Casert a rapporté de Bruxelles. Sylvie Corbet à Paris a contribué à cette histoire.