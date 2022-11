Le Royaume-Uni affirme que 50 migrants récemment arrivés ont été trouvés atteints de diphtérie

LONDRES (AP) – Les autorités sanitaires britanniques ont enregistré 50 cas de diphtérie cette année parmi les demandeurs d’asile récemment arrivés, dont un homme décédé après être tombé malade dans un centre de migrants bondé.

L’Agence britannique de protection de la santé a déclaré lundi que les personnes infectées avaient probablement attrapé la maladie dans leur pays d’origine ou lors de leurs voyages vers le Royaume-Uni. Elle a déclaré qu’une augmentation similaire avait été observée ailleurs en Europe.

En 2021, il y avait 11 cas au Royaume-Uni, où la plupart des gens sont vaccinés contre la diphtérie dans l’enfance. L’infection affecte le nez, la gorge et parfois la peau et peut être mortelle si elle n’est pas traitée rapidement.

L’épidémie survient au milieu des critiques du gouvernement sur les conditions d’hébergement des personnes qui arrivent au Royaume-Uni à travers la Manche dans de petits bateaux. Beaucoup sont détenus depuis des jours ou des semaines à Manston, un aéroport désaffecté du sud-est de l’Angleterre servant de centre de traitement. À un moment donné le mois dernier, plus de 4 000 personnes séjournaient dans l’établissement, conçu pour accueillir un maximum de 1 600 personnes.

Plus tôt ce mois-ci, un homme séjournant à Manston est tombé malade et est décédé plus tard à l’hôpital. Un test PCR pour la diphtérie était positif, bien que le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, ait déclaré que les autorités attendaient les résultats post-mortem pour déterminer la cause du décès.

Des milliers de migrants du monde entier se rendent chaque année dans le nord de la France dans l’espoir de traverser la Manche vers la Grande-Bretagne. Il y a eu une forte augmentation du nombre de personnes tentant le voyage en canots et autres petites embarcations, car les autorités ont réprimé d’autres itinéraires, tels que l’arrimage dans des bus ou des camions.

Plus de 40 000 personnes sont arrivées jusqu’à présent cette année en Grande-Bretagne après avoir effectué le dangereux voyage dans la Manche, contre 28 000 en 2021 et 8 500 en 2020.

Afin de dissuader les passages à niveau, le gouvernement britannique a annoncé un plan controversé visant à mettre les personnes qui arrivent dans de petits bateaux sur un vol aller simple vers le Rwanda dans le but de briser le modèle commercial des gangs de passeurs.

Les critiques disent que le plan est immoral et peu pratique. Elle est contestée devant les tribunaux.

The Associated Press