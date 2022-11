Le Royaume-Uni affirme que 50 migrants récemment arrivés ont été trouvés atteints de diphtérie

En 2021, il y avait 11 cas au Royaume-Uni, où la plupart des gens sont vaccinés contre la diphtérie dans l’enfance. L’infection affecte le nez, la gorge et parfois la peau et peut être mortelle si elle n’est pas traitée rapidement.

Plus tôt ce mois-ci, un homme séjournant à Manston est tombé malade et est décédé plus tard à l’hôpital. Un test PCR pour la diphtérie était positif, bien que le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, ait déclaré que les autorités attendaient les résultats post-mortem pour déterminer la cause du décès.