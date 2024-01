Le Royaume-Uni affirme avoir déjoué l’attaque de drones des Houthis en mer Rouge | Nouvelles des Houthis

Un navire britannique a abattu un drone Houthi en mer Rouge, a déclaré le ministère britannique de la Défense, alors que les tensions au Moyen-Orient montent en flèche sur fond de guerre en cours à Gaza.

“Hier, le HMS Diamond a repoussé avec succès une attaque de drone des Houthis soutenus par l’Iran dans la mer Rouge”, peut-on lire dans un communiqué du ministère publié dimanche sur X.

“Diamond a détruit un drone qui la visait, sans aucune blessure ni dommage pour Diamond ou son équipage”, a-t-il ajouté.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des Houthis.

Le groupe basé au Yémen s’était précédemment engagé à cibler les navires liés à Israël dans la région dans le cadre d’un effort visant à faire pression sur le gouvernement du pays pour qu’il mette fin à ses bombardements sur Gaza et autorise davantage de fournitures d’aide humanitaire dans l’enclave côtière palestinienne.

Gaza est soumise à de violents bombardements par les forces israéliennes depuis le 7 octobre, lorsque les combattants du Hamas ont pris d’assaut les communautés du sud d’Israël, tuant au moins 1 139 personnes et en capturant environ 240 autres, selon les responsables israéliens. Depuis, au moins 26 400 personnes ont été tuées à Gaza lors de l’attaque israélienne, selon les autorités palestiniennes du territoire.

Les attaques des Houthis en mer Rouge ont provoqué des perturbations majeures dans le commerce mondial, la région étant une artère clé du commerce maritime.

Certaines des plus grandes compagnies maritimes du monde ont suspendu leurs opérations dans la région, envoyant plutôt leurs cargos sur une route plus longue autour du Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, ralentissant ainsi le commerce entre l’Asie et l’Europe.

En réponse aux frappes des Houthis contre des dizaines de navires commerciaux, le Royaume-Uni et les États-Unis ont lancé plusieurs raids aériens ciblant les positions militaires des Houthis, notamment des dépôts de missiles et des sites de lancement, au Yémen.

Les États-Unis ont également reclassé les Houthis comme organisation « terroriste ». Le président américain Joe Biden avait radié le groupe de la liste en 2021.

Les Houthis ont répondu aux frappes en élargissant la menace à tous les navires liés aux États-Unis et au Royaume-Uni dans la région.

Les Houthis se sont emparés de vastes étendues du nord du Yémen depuis le lancement d’une offensive contre le gouvernement en 2014. La guerre a forcé le président yéménite internationalement reconnu Abd-Rabbu Mansour Hadi et son cabinet à s’installer dans la ville portuaire d’Aden, dans le sud du pays, tout en déclenchant une guerre brutale. campagne de bombardements aériens menée par l’Arabie Saoudite.

Une trêve est en vigueur depuis avril 2022 alors que les pourparlers progressent entre les Houthis et Riyad sur un cessez-le-feu permanent.