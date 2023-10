Le Royaume-Uni accuse la Chine d’espionnage industriel généralisé

Pékin cherche à s’implanter dans des secteurs tels que l’intelligence artificielle et l’informatique quantique, a affirmé le chef du MI5.

Au Royaume-Uni, plus de 20 000 personnes ont été approchées secrètement en ligne par des espions chinois cherchant à voler des secrets industriels ou technologiques, a affirmé le chef du service de contre-espionnage national MI5.

S’exprimant mardi lors d’un sommet californien des chefs du renseignement des « Cinq Yeux », Ken McCallum a déclaré que l’espionnage industriel progressait à un rythme accéléré. « à l’échelle réelle » et qu’environ 10 000 entreprises britanniques risquent de se voir voler des secrets commerciaux.

Le directeur général du MI5 a fait valoir que les domaines de l’intelligence artificielle, de l’informatique quantique et de la biologie synthétique étaient particulièrement menacés, étant donné qu’il s’agit de domaines dans lesquels Pékin cherche apparemment à acquérir des connaissances innovantes.

« Semaine après semaine, nos équipes détectent des quantités massives d’activités secrètes, notamment de la part de la Chine », McCallum a déclaré, expliquant également que l’espionnage présumé ne visait pas nécessairement des secrets gouvernementaux ou militaires. « mais de plus en plus dans des start-ups prometteuses. »

« Si vous travaillez aujourd’hui à la pointe de la technologie, alors la géopolitique s’intéresse à vous, même si la géopolitique ne vous intéresse pas » il a déclaré.

McCallum a allégué qu’une stratégie clé utilisée par Pékin a été de se faire passer pour des experts en recrutement sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn. « Nous pensons que nous avons dépassé les 20 000 cas où cette première approche a été réalisée en ligne via des sites de ce type », » a ajouté le chef des renseignements, sans indiquer de période pour les chiffres.

La Chine a vigoureusement nié les allégations d’espionnage et d’autres formes d’espionnage.

Cependant, s’exprimant également lors de la conférence « Five Eyes » – qui réunit le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande – le directeur du FBI, Christopher Wray, a affirmé que Pékin « a fait de l’espionnage économique et du vol du travail et des idées d’autrui un élément central de sa stratégie nationale. »

« Cette menace est devenue encore plus dangereuse et insidieuse ces dernières années. » Wray a allégué, déclarant également qu’il y avait plus de 2 000 enquêtes actives du FBI sur des allégations d’espionnage chinois aux États-Unis.

Mike Burgess, le chef du renseignement australien, a reconnu que « Toutes les nations espionnent – ​​mais le comportement dont nous parlons ici va bien au-delà de l’espionnage traditionnel. »

S’exprimant le mois dernier à la suite de la publication d’allégations d’espionnage similaires, un porte-parole de l’ambassade de Chine à Londres a rejeté les informations faisant état d’un espionnage généralisé par Pékin au Royaume-Uni.

Le porte-parole a déclaré que «L’affirmation selon laquelle la Chine est soupçonnée de ‘voler les renseignements britanniques’ est complètement fabriquée et n’est rien d’autre que des calomnies malveillantes. Nous nous y opposons fermement et exhortons les parties concernées au Royaume-Uni à mettre un terme à leur manipulation politique anti-chinoise et à cesser de mettre en scène une telle farce politique.»