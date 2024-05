Le Royaume-Uni accuse la Chine de fournir une « aide meurtrière » à la Russie — RT World News

Pékin a qualifié les affirmations similaires de Washington de « sans fondement » et d’« inacceptables ».

Le secrétaire britannique à la Défense, Grant Shapps, a accusé la Chine de fournir ou de se préparer à fournir une aide militaire à la Russie pour une utilisation en Ukraine. Pékin a nié à plusieurs reprises avoir joué un quelconque rôle dans le conflit ukrainien.

« Aujourd’hui, je peux révéler que nous avons la preuve que la Russie et la Chine collaborent sur des équipements de combat destinés à être utilisés en Ukraine », Shapps a déclaré mercredi lors d’une conférence à Londres.

« Une aide meurtrière circule actuellement ou va affluer de la Chine vers la Russie et l’Ukraine. [and] Je pense qu’il s’agit d’une évolution significative », Shapps ajouté.

Le chef de la défense n’a pas donné davantage de détails ni fourni de preuves pour étayer ses affirmations.

Les États-Unis ont déjà sanctionné plus de 100 entreprises chinoises pour avoir prétendument fourni à la Russie des biens et composants à « double usage », un terme désignant des articles tels que des appareils de navigation et des machines-outils ayant des applications à la fois civiles et militaires. S'exprimant lors d'une conférence de presse à Pékin le mois dernier, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a menacé « mesures supplémentaires » si le prétendu transfert de ces composants se poursuit.















Pékin a repoussé les pressions de Washington « sans fondement » réclamations. « La Chine n’est pas le créateur ni l’un des acteurs de la crise ukrainienne » L’envoyé adjoint de la Chine auprès de l’ONU, Geng Shuang, a déclaré lundi au Conseil de sécurité de l’ONU. « Nous n’avons pas non plus fourni d’armes mortelles à aucune des parties au conflit. Nous n’avons pas fait… ce que les États-Unis ont fait, c’est-à-dire prolonger délibérément les combats et profiter de la crise. Nous ne ferons pas cela.

Pékin a maintenu une politique de neutralité sur le conflit ukrainien et a constamment appelé Moscou et Kiev à régler leurs différends par la voie diplomatique.

Lors d’une réunion avec le président russe Vladimir Poutine à Pékin la semaine dernière, le président chinois Xi Jinping a déclaré qu’il soutenait une solution via un accord « Conférence internationale de paix reconnue à la fois par la Russie et l’Ukraine, avec une participation égale de toutes les parties et une discussion équitable de toutes les options. »

« La solution fondamentale à la crise ukrainienne consiste à promouvoir la construction d’une nouvelle architecture de sécurité équilibrée, efficace et durable. » il ajouta.

La Chine et la Russie ont approfondi leurs relations économiques et diplomatiques depuis le début du conflit en 2022, le commerce entre les deux pays ayant atteint un record de 240 milliards de dollars l’année dernière, en hausse de plus de 64 % depuis 2021. « Les relations russo-chinoises ne sont pas des contacts ponctuels et ne sont dirigées contre personne », Poutine a déclaré lors de la rencontre avec Xi, ajoutant que « Notre coopération dans les affaires mondiales est l’un des principaux facteurs de stabilisation sur la scène internationale. »