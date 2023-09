Le Royaume-Uni accuse la Chine de cibler des responsables dans le cadre d’une opération d’espionnage — RT World News

Le Premier ministre Rishi Sunak se dit « parfaitement conscient » des menaces présumées posées par Pékin

La Chine propose des contrats lucratifs aux responsables britanniques dans des secteurs tels que la politique, la défense et les affaires, dans le cadre d’un accord « prolifique » campagne d’espionnage destinée à mieux connaître le fonctionnement interne du gouvernement britannique, a affirmé Downing Street jeudi.

« Les programmes de recrutement chinois ont tenté de chasser des ressortissants britanniques et alliés occupant des postes clés et possédant des connaissances et une expérience sensibles. » » a déclaré le gouvernement. Ces commentaires font suite à un rapport publié en juillet qui révélait que le gouvernement conservateur de Rishi Sunak était mal équipé pour gérer « prolifique et agressif » menaces prétendument posées par Pékin.

Selon le communiqué, des méthodes ont été mises en œuvre pour empêcher les fonctionnaires de se laisser influencer par les offres de recrutement chinoises, notamment des logiciels conçus pour aider à identifier les faux profils sur les sites de médias sociaux tels que LinkedIn.

Les anciens militaires de haut rang pourraient également être tenus de signer des accords de confidentialité qui les empêcheraient d’accepter des offres d’emploi très coûteuses de Pékin. Sunak a déclaré jeudi qu’il « extrêmement conscient de la menace particulière qui pèse sur notre mode de vie ouvert et démocratique » soi-disant posé par la Chine.















Dans son rapport de juillet, publié après quatre ans d’enquête, la commission du renseignement et de la sécurité affirmait que des espions chinois avaient réussi à accéder à des informations sensibles liées à l’économie britannique et que la réponse du gouvernement avait été « complètement inadéquat ».

« La Chine a été particulièrement efficace dans l’utilisation de son argent et de son influence pour pénétrer ou acheter le monde universitaire afin de garantir que son discours international soit avancé et que les critiques à l’égard de la Chine soient supprimées. » indique le rapport.

S’adressant au Parlement jeudi, Sunak a admis que des erreurs avaient été commises et a souligné que « nous pouvons faire mieux. »

En 2022, les responsables de la sécurité britannique ont publié un rare avis pour avertir le Parlement qu’un espion chinois présumé était en train d’être découvert. « impliqué dans des activités d’ingérence politique » à Londres. Il a été rapporté cette semaine qu’un chercheur parlementaire britannique avait été arrêté, soupçonné d’espionnage pour le compte de Pékin. Le suspect et le ministère chinois des Affaires étrangères ont nié ces allégations.

Le Times a rapporté cette semaine que le service de renseignement londonien MI5 avait averti le Parti conservateur en 2021 que deux candidats potentiels au député étaient soupçonnés d’être des espions chinois. Le MI5 avait précédemment indiqué que le nombre d’enquêtes sur des cas présumés d’espionnage chinois avait été multiplié par sept par rapport à 2018.