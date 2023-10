Le Royaume-Uni accuse Greta Thunberg alors que les gouvernements répriment les manifestations pour le climat

Le militant climatique suédois de 20 ans a été accusé de « ne pas avoir respecté une condition imposée en vertu de l’article 14 de la loi sur l’ordre public », selon un communiqué envoyé par courrier électronique de la police métropolitaine de Londres. Elle a été libérée sous caution et assignée à comparaître devant le Westminster Magistrates’ Court le 15 novembre, indique le communiqué.

LONDRES — Greta Thunberg faisait partie des 26 personnes inculpées mercredi par la police britannique après avoir participé à une manifestation devant une conférence sur le pétrole et le gaz dans la capitale.

Des images partagées sur les réseaux sociaux montraient Thunberg et d’autres militants scandant « argent huileux » et bloquant l’entrée du lieu de l’événement, un hôtel du quartier chic de Mayfair à Londres, avant d’être emmenés à l’arrière d’un fourgon de police mardi.

Se faire arrêter lors de manifestations est devenu une chose courante pour Thunberg. Cette année, elle a été inculpée et condamnée à deux amendes dans sa Suède natale. Elle a également été arrêtée par la police ou éloignée des manifestations en Norvège et en Allemagne.

Les personnes qui étudient le mouvement climatique affirment que ces affrontements avec la police reflètent en partie un changement de tactique de Thunberg, qui a dépassé ses grèves scolaires du vendredi et a montré une volonté accrue d’être arrêtée. Mais les arrestations de Thunberg reflètent également la façon dont les gouvernements ont commencé à réprimer les manifestations climatiques – la Grande-Bretagne en tête.

Au cours des deux dernières années, le Royaume-Uni a introduit une nouvelle législation – très controversée – qui confère à la police de nouveaux pouvoirs pour bloquer et disperser les manifestations. Lorsque le projet de loi sur l’ordre public a été adopté par le Parlement, le chef des droits de l’homme des Nations Unies l’a qualifié de « profondément troublant ».

Le gouvernement conservateur britannique a fait valoir que la police avait besoin de nouveaux pouvoirs pour répondre aux manifestants – dont beaucoup appartiennent à des groupes climatiques – qui cherchaient à créer des perturbations massives. Les militants d’Extinction Rebellion et Just Stop Oil ont perturbé de grands tournois sportifs, bloqué des routes et fermé de grandes parties de Londres.