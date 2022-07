Le Royaume-Uni accueillera l’Eurovision en 2023

Martin Österdahl, superviseur exécutif de l’Eurovision, a déclaré lundi dans un communiqué que le concours 2023 “mettra en valeur la créativité et les compétences de l’un des diffuseurs publics les plus expérimentés d’Europe tout en garantissant que les gagnants de cette année, l’Ukraine, seront célébrés et représentés tout au long de l’événement”.

Des représentants de UA:PBC, un diffuseur ukrainien, travailleront avec la BBC sur les éléments ukrainiens de l’émission, a déclaré l’Eurovision dans un communiqué. Mykola Chernotytskyi, chef du conseil d’administration du diffuseur, a déclaré dans un communiqué que l’événement “ne se déroulera pas en Ukraine mais en soutien à l’Ukraine”, ajoutant que les organisateurs “ajouteraient l’esprit ukrainien à cet événement”.

Le concours invite des artistes de pays de toute l’Europe, ainsi que d’autres plus lointains, dont l’Australie et Israël, à concourir pour être élu meilleur acte. Plus de 160 millions de personnes ont regardé en mai Kalush Orchestra, un groupe de rap ukrainien, être couronné vainqueur.