Le Royaume-Uni accueillera le sommet mondial sur la sécurité énergétique début 2024

La Grande-Bretagne accueillera l’année prochaine un sommet international sur la sécurité énergétique, a annoncé jeudi le gouvernement, invitant les grands pays et entreprises producteurs de pétrole, mais se concentrant également sur le net zéro.

La conférence de Londres sur la sécurité énergétique, prévue pour le début de 2024, se concentrera sur le renforcement des approvisionnements et la fabrication du système « plus résistant aux chocs », ont déclaré le Département de la sécurité énergétique et de Net Zero.

Le rassemblement aura lieu deux ans après que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a bouleversé l’approvisionnement en gaz et fait grimper les prix de gros, et alors que les pays sont aux prises avec la transition des combustibles fossiles.

« La sécurité énergétique ne s’arrête pas à nos frontières », a déclaré le secrétaire à l’Énergie, Grant Shapps, dans un communiqué.

« Notre conférence historique réunira des gouvernements internationaux et des chefs de file de l’industrie pour aider à recâbler le système énergétique mondial et à renforcer la résilience collective. »

Shapps a déclaré à Politico que l’événement serait « inclusif » et que les principaux pays producteurs de combustibles fossiles du Moyen-Orient comme l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis devraient être « dans la salle ».

La Russie ne sera pas invitée, a rapporté le média, bien qu’il ait noté que Londres n’avait pas « entré dans le détail des invitations à ce stade ».

Les titres britanniques sous examen

L’annonce s’accompagne d’un examen de plus en plus minutieux des références environnementales du Royaume-Uni, alors que la pire crise du coût de la vie du pays depuis des décennies et la politique électorale menacent de ralentir sa poussée de décarbonation.

Les conservateurs au pouvoir du Premier ministre Rishi Sunak ont ​​été critiqués ces dernières semaines pour avoir annoncé leur intention de délivrer des centaines de nouvelles licences pétrolières et gazières en mer du Nord.

Les ministres ont également suggéré que le déploiement d’autres politiques environnementales, telles que l’amélioration de l’efficacité énergétique des propriétés louées et la suppression progressive de certaines chaudières domestiques, pourrait être ralenti.

Cela fait suite à la victoire surprise des conservateurs lors d’une élection parlementaire partielle à Londres qui a été dominée par l’expansion controversée du maire travailliste Sadiq Khan d’un régime taxant l’utilisation des véhicules les plus polluants.

Le résultat semble avoir enhardi les opposants nets zéro conservateurs, mais Sunak a insisté sur le fait qu’il reste attaché à l’objectif de zéro net 2050 du Royaume-Uni et aux politiques clés telles que l’interdiction des nouvelles ventes de véhicules à essence et diesel à partir de 2030.

« Nous ne pouvons pas avoir de sécurité mondiale sans net zéro », a déclaré Shapps à Politico, notant que les conditions météorologiques extrêmes et d’autres impacts du changement climatique affectaient de plus en plus la sécurité.

Mais il a également fait valoir que la diversification loin des combustibles fossiles n’était qu' »une partie de la réponse » et qu’il n’a « jamais été aussi important de ne pas dépendre de sources uniques » d’énergie.

« Nous n’allons pas le faire en baisant notre population », a déclaré Shapps à propos de la transition zéro net.

« Nous allons le faire en emmenant notre population avec nous. Cela signifie accéder à notre propre pétrole et gaz plutôt que d’importer (de) d’autres. »