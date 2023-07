Le Royaume-Uni accordera des centaines de nouvelles licences pétrolières et gazières, ignorant les appels des écologistes

LONDRES (AP) – La Grande-Bretagne a annoncé lundi qu’elle accorderait des centaines de nouvelles licences pétrolières et gazières en mer du Nord dans une tentative d’indépendance énergétique, ignorant les appels des militants écologistes et des Nations Unies à arrêter le développement de nouveaux projets de combustibles fossiles.

Les plans annoncés par le Premier ministre Rishi Sunak incluent une promesse d’investir 20 milliards de livres (26 milliards de dollars) dans des projets de capture et de stockage du carbone, alors que Sunak a maintenu l’engagement du gouvernement d’éliminer les émissions nettes de carbone d’ici 2050.

Sunak, qui se rend en Écosse pour dévoiler officiellement le paquet, a déclaré que la Grande-Bretagne aura toujours besoin de combustibles fossiles même après que le pays aura atteint son objectif net zéro. Il a déclaré qu’il valait mieux produire du pétrole et du gaz naturel chez soi plutôt que de compter sur des dirigeants étrangers comme le président russe Vladimir Poutine, dont l’invasion de l’Ukraine a fait grimper les prix mondiaux de l’énergie dans le monde entier.

« Nous avons tous été témoins de la façon dont Poutine a manipulé et militarisé l’énergie, perturbant l’approvisionnement et freinant la croissance dans les pays du monde entier », a déclaré Sunak dans un communiqué. « Maintenant plus que jamais, il est vital que nous renforcions notre sécurité énergétique et capitalisions sur cette indépendance pour fournir une énergie propre et plus abordable aux foyers et aux entreprises britanniques. »

Le plan intervient alors que Sunak fait face à des pressions pour annuler des engagements environnementaux coûteux alors que son parti conservateur se démène pour attirer des électeurs au milieu de sondages d’opinion montrant que le parti est susceptible d’une défaite écrasante aux prochaines élections générales.

Mais les scientifiques de l’ONU et les militants écologistes appellent les gouvernements du monde entier à accélérer la transition loin des combustibles fossiles après un été de températures record, de sécheresse et d’inondations liées au changement climatique d’origine humaine. La combustion de pétrole et de gaz pour alimenter les véhicules, les usines et les centrales électriques libère d’énormes quantités de dioxyde de carbone, le principal moteur du réchauffement climatique.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit préoccupé par le fait que les gouvernements revenaient sur leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre à un moment où ils devraient accélérer leurs efforts.

« Le problème n’est pas simplement les émissions de combustibles fossiles, ce sont les combustibles fossiles – point final », a déclaré Guterres aux journalistes le mois dernier à New York.

« La solution est claire : le monde doit éliminer progressivement les combustibles fossiles de manière juste et équitable – en laissant le pétrole, le charbon et le gaz dans le sol auquel ils appartiennent – ​​et en augmentant massivement les investissements renouvelables dans une transition juste.