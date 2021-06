L’UE forcerait le Royaume-Uni à accepter des « conditions » alors que les deux parties se dirigent vers une trêve évitant une soi-disant « guerre des saucisses » avec une prolongation temporaire pour reporter l’interdiction des expéditions de viande réfrigérée.

Un accord de dernière minute viendra quelques heures avant l’expiration du délai de grâce le 1er juillet, ce qui aurait empêché les expéditions des produits de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.

L’interdiction des viandes réfrigérées, y compris les viandes hachées et les saucisses, est l’un des éléments du protocole litigieux d’Irlande du Nord, qui érige des barrières commerciales économiques dans la mer d’Irlande.

Lors de la signature de l’accord sur le Brexit en décembre, le gouvernement de Boris Johnson et l’UE ont convenu d’un délai de grâce de six mois, qui devait expirer mercredi.

La nouvelle prolongation de trois mois, cependant, devrait être largement signée demain et permettra aux expéditions de produits carnés de se poursuivre de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré mardi que le numéro 10 s’attendait à ce qu’un accord évitant une interdiction des expéditions de saucisses et d’autres viandes réfrigérées soit conclu « bientôt » à des conditions « acceptables pour le Royaume-Uni ».

Selon le diffuseur irlandais RTE, l’accord coïncidera avec une déclaration unilatérale souscrivant à un certain nombre de conditions, notamment un engagement du Royaume-Uni à continuer de s’aligner sur les règles de l’UE en matière de sécurité alimentaire et de santé animale pendant encore trois mois.

Le gouvernement de M. Johnson avait précédemment menacé de prolonger unilatéralement le délai de grâce, ce qui aurait déclenché des représailles rapides de la part de l’UE pour une violation de l’accord sur le Brexit, ce qui a conduit à des suggestions d’une soi-disant « guerre des saucisses ».

La trêve d’une durée limitée attendue fait suite aux commentaires du vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, selon lesquels un accord pourrait être conclu d’ici mercredi – la dernière date possible à laquelle une solution pourrait être trouvée.

S’exprimant lundi, M. Sefcovic a déclaré que les trois mois supplémentaires permettraient aux négociateurs du Royaume-Uni et de l’UE de trouver une solution à plus long terme.

Il a déclaré qu’il était convaincu qu’une prolongation serait accordée « qui répondra aux besoins et aux préoccupations des deux parties », ajoutant qu’un moyen « évident » de supprimer les nouveaux contrôles et restrictions à plus long terme serait que le Royaume-Uni s’entende sur un animal et accord sur les normes des plantes qui verrait Londres s’aligner sur Bruxelles.

Témoignant virtuellement lors d’une séance spéciale du comité exécutif de l’Assemblée d’Irlande du Nord, M. Sefcovic a déclaré que l’UE était prête à accepter des flexibilités pour réduire le nombre de contrôles en mer d’Irlande au « minimum absolu possible ».

Cependant, le Royaume-Uni a dû rendre la pareille en démontrant son engagement envers la mise en œuvre «pleine et fidèle» du Protocole, a-t-il déclaré.

« Nous sommes prêts à envisager de prendre des mesures audacieuses si le gouvernement britannique démontre un engagement clair et concret à mettre en œuvre le protocole dans son intégralité », a-t-il déclaré.