Le Royaume-Uni accepte officiellement de rejoindre le principal bloc commercial indo-pacifique, marquant le plus grand accord post-Brexit

Le Royaume-Uni a officiellement accepté de devenir le premier pays européen à rejoindre un bloc commercial majeur de l’Indo-Pacifique, dans ce qui marque le plus grand accord commercial britannique depuis le Brexit – malgré les prévisions plaçant sa valeur à seulement 1,8 milliard de livres sterling par an.

Le secrétaire aux affaires et au commerce du gouvernement, Kemi Badenoch, a signé dimanche le protocole d’adhésion à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en Nouvelle-Zélande, portant le PIB combiné du bloc à 12 000 milliards de livres sterling, soit 15 % de la part mondiale.

Sa signature donne une confirmation formelle de l’accord conclu en mars après deux ans de négociations, et les responsables britanniques et les 11 autres membres du bloc vont maintenant commencer à travailler pour ratifier l’accord, ce qui nécessitera un examen parlementaire et une législation au Royaume-Uni pour le mettre en place. force.

Alors que la plupart des détails ont été convenus plus tôt cette année, les termes et conditions de l’adhésion du Royaume-Uni seront publiés dimanche – y compris les engagements que le Royaume-Uni prend envers d’autres pays concernant l’accès au marché.

Mettant la plume sur papier à Auckland aux côtés des ministres des pays du CPTPP, Mme Badenoch a déclaré: «Je suis ravie d’être ici en Nouvelle-Zélande pour signer un accord qui sera un grand coup de pouce pour les entreprises britanniques et générera des milliards de livres de commerce supplémentaire, comme ainsi que d’ouvrir d’énormes opportunités et un accès sans précédent à un marché de plus de 500 millions de personnes.

«Nous utilisons notre statut de nation commerçante indépendante pour rejoindre un bloc commercial passionnant, en pleine croissance et tourné vers l’avenir, qui contribuera à développer l’économie britannique et à s’appuyer sur les centaines de milliers d’emplois que les entreprises appartenant au CPTPP soutiennent déjà de haut en bas. pays. »

Pour coïncider avec la signature, le gouvernement a publié des chiffres montrant que les entreprises du CPTPP employaient un travailleur britannique sur 100 en 2019, ce qui représente plus de 400 000 emplois à travers le pays.

L’adhésion au groupe commercial – créé en 2018 et comprenant l’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam – devrait renforcer cette relation d’investissement.

Les espoirs d’un accord commercial américain ont été anéantis lors du voyage de Rishi Sunak à Washington le mois dernier (Kévin Lamarque/PA)

Alors que la Grande-Bretagne a déjà conclu des accords commerciaux avec tous les membres du CPTPP à l’exception de la Malaisie et du Brunei, les responsables ont déclaré que l’adhésion – qui devrait entrer en vigueur au second semestre 2024 – approfondira les accords existants, avec 99% des produits britanniques actuellement exportés vers le bloc éligibles. pour des tarifs nuls.

Les producteurs laitiers bénéficieront d’opportunités d’exportation vers le Canada, le Chili, le Japon et le Mexique, tandis que les producteurs de bœuf, de porc et de volaille auront un meilleur accès au marché mexicain, selon des responsables.

Mais les critiques disent que l’impact sera limité, les estimations officielles suggérant qu’il n’ajoutera que 1,8 milliard de livres sterling par an à l’économie après 10 ans, ce qui représente moins de 1% du PIB britannique.

L’accord marque la poursuite de l’« inclinaison » de la politique post-Brexit vers l’Indo-Pacifique, qui devrait abriter environ la moitié des consommateurs de la classe moyenne mondiale d’ici 2035, et intervient après que tous les espoirs restants d’un accord commercial américain aient été anéantie lors de la visite de Rishi Sunak à Washington le mois dernier.

Mais avec le parti conservateur de M. Sunak à la traîne des travaillistes dans les sondages, il n’est pas clair si le prochain gouvernement se concentrera autant sur l’Indo-Pacifique que sur la réparation des liens effilochés avec l’Union européenne.

S’adressant à des centaines de chefs d’entreprise le mois dernier, le secrétaire d’État travailliste fantôme aux Affaires étrangères, David Lammy, a accusé les ministres d’être « malhonnêtes » en affirmant que l’adhésion au CPTPP compenserait la perte de commerce avec l’UE.

Jurant à « [turn] la page sur l’ère de l’acrimonie » avec l’UE et relancer un « dialogue structuré » avec le plus grand partenaire commercial du Royaume-Uni, M. Lammy a déclaré qu’il chercherait à « améliorer notre accord commercial » avec l’UE, sans rejoindre le bloc, le marché unique ou union douanière.

Certains responsables, cependant, ont annoncé le CPTPP comme une alternative à l’Organisation mondiale du commerce assiégée, et malgré les gains estimés relativement modestes, cette décision a été bien accueillie par les personnalités du monde des affaires dimanche.

Le directeur général de HSBC, Ian Stuart, a déclaré: « L’adhésion officielle du Royaume-Uni au CPTPP marque une étape importante pour le commerce britannique, permettant aux entreprises britanniques ambitieuses de se connecter aux marchés de croissance les plus excitants du monde pour les start-ups, l’innovation et la technologie. »

Certains des articles de tous les jours des pays du CPTPP qui deviendront moins chers pour les consommateurs britanniques grâce à l’accord comprennent les bottes australiennes Ugg, les kiwis de Nouvelle-Zélande, les myrtilles du Chili et le sirop d’érable canadien, selon l’Institut de l’exportation et du commerce international.

Son directeur général, Marco Forgione, a déclaré : « Du whisky à la confiserie en passant par les voitures, les bijoux et les vêtements, la suppression des droits de douane rendra nos meilleurs produits britanniques plus facilement accessibles aux consommateurs du bloc indo-pacifique.

« Cet accord a l’avantage supplémentaire de renforcer les chaînes de valeur et les chaînes d’approvisionnement au sein du bloc.

« Depuis que le Royaume-Uni a annoncé son intention d’adhérer au CPTPP, de nombreux autres pays cherchent maintenant à adhérer. Ce qui signifie que l’accès potentiel au marché et les avantages continueront d’augmenter de manière significative dans les années à venir.

Rapports supplémentaires par AP