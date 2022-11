Le Royaume-Uni abrite une armée de 1 000 espions russes, selon les chefs du renseignement

Une armée SECRÈTE de 1 000 agents russes espionne au Royaume-Uni, selon les chefs du renseignement.

Ils sont intégrés dans les hauts niveaux du gouvernement, les salles du personnel scolaire, les universités et les hôpitaux.

Le colonel Philip Ingram a déclaré que le nombre d’espions russes pourrait dépasser 1 000 Crédit : Times Newspapers Ltd

Une source du renseignement a déclaré que la Russie disposait de “réseaux étendus et sophistiqués” d’espions opérant dans tous les domaines.

La source a déclaré: “Je parle des étudiants, des syndicats, des groupes de protestation, des enseignants, des chauffeurs Uber, des politiciens, de la fonction publique et de la police.”

L’ancien officier du renseignement militaire, le colonel Philip Ingram, a déclaré: «Le nombre impliqué pourrait facilement dépasser 1 000.

“Les équipes de renseignement russes ont des réseaux dans tout le Royaume-Uni.

“Ils utilisent les anciennes compétences compromettant les gens, infiltrant les organisations.”

Le ministère de l’Intérieur a déclaré: «Les actions de l’État russe constituent une menace aiguë et directe pour la sécurité nationale du Royaume-Uni.

“Nous avons fait d’énormes progrès pour accroître notre résilience et celle de nos alliés face aux activités malveillantes russes.

“Jusqu’à ce que le gouvernement de Poutine cesse son activité déstabilisatrice, nous nous défendrons contre tout l’éventail des menaces émanant de la Russie contre ceux qui cherchent à menacer nos valeurs, à nuire à nos citoyens et à saper notre sécurité collective.

“Le projet de loi sur la sécurité nationale – présenté au Parlement en mai de cette année – révise et met à jour complètement nos lois sur l’espionnage et propose toute une série de mesures pour permettre à nos forces de l’ordre et à nos agences de renseignement de dissuader, détecter et perturber l’ensemble de l’état moderne. des menaces.”