Le Royaume-Uni abandonne les poursuites contre une femme arrêtée pour prière silencieuse et « crime de pensée » dans la « zone tampon » de l’avortement

La police britannique des West Midlands a finalement abandonné les charges retenues contre la femme qui avait été arrêtée une deuxième fois en mars dernier pour le « délit » de prière silencieuse dans sa tête dans la zone de censure d’un centre d’avortement ou « zone tampon ».

Le cabinet d’avocats confessionnel Alliance défendant la liberté au Royaume-Uni (ADF UK) rapporte que leur cliente, Isabel Vaughan-Spruce, a également reçu des excuses de la part du service de police pour les six mois qu’il a fallu à l’enquête pour parvenir à une conclusion.

Vaughan-Spruce, bénévole pro-vie et codirectrice de Marche pour la vie au Royaume-Uni a reçu un e-mail du service de police des West Midlands citant la raison de l’abandon des charges retenues contre elle. La police lui a dit qu’elle avait abandonné son enquête parce que le « délai de prescription » avait expiré le 6 septembre. Le courrier quotidien signalé. Un porte-parole du département de police a également déclaré : « Il n’y aura pas d’enquête plus approfondie sur cette affaire présumée, et aucune autre mesure ne sera prise. »

La décision de la police de ne pas poursuivre Vaughan-Spruce est intervenue après que la ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, a publié un lettre ouverte ordonnant aux services de police de tout le pays d’éviter une police politisée, a déclaré l’ADF UK.

La lettre de Braverman précise clairement que « la prière silencieuse, en soi, n’est pas illégale » et que « le fait d’avoir des opinions légitimes, même si ces opinions peuvent offenser autrui, ne constitue pas une infraction pénale ».

Dans une déclaration, Vaughan-Spruce a fait allusion au roman dystopique de science-fiction sociale et au récit édifiant de l’auteur britannique George Orwell intitulé « 1984 », en disant : « Nous ne sommes pas en 1984, mais en 2023 – je n’aurais jamais dû être arrêté ou faire l’objet d’une enquête simplement pour les pensées que j’ai eues. gardé dans mon esprit. »

« La prière silencieuse n’est jamais criminelle. Je salue la décision de la police de West Midland de mettre fin à son enquête et ses excuses pour le temps qu’il a fallu pour le faire, mais il est important de souligner les implications extrêmement néfastes de cette épreuve, non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes concernées. avec les libertés fondamentales au Royaume-Uni. Ce qui m’est arrivé indique aux autres qu’eux aussi pourraient faire face à une arrestation, à un interrogatoire, à une enquête et à des poursuites potentielles s’ils sont surpris en train d’exercer leur liberté fondamentale de pensée », indique le communiqué.

« Maintenant que les autorités ont conclu à deux reprises que la prière silencieuse n’est pas un crime – conclusion également à laquelle est parvenue le ministre de l’Intérieur la semaine dernière – je suis reconnaissante de reprendre ma pratique de prier silencieusement pour les femmes en situation de grossesse critique », conclut le communiqué.

Jeremiah Igunnubole, conseiller juridique d’ADF UK, a déclaré que l’attente de six mois avant le dépôt des accusations était pénible pour son client.

« Le processus ardu de cette épreuve criminelle a été une punition pour Isabel. De plus, son histoire a alerté le monde sur le fait que les libertés fondamentales sont vulnérables au Royaume-Uni », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

« Il y a maintenant un besoin urgent de changements juridiques pour endiguer la vague de maintien de l’ordre par la politique. Nous espérons que la décision de la police des West Midlands de ne pas poursuivre la libre pensée, parallèlement à l’engagement public du ministre de l’Intérieur à protéger la prière silencieuse, se reflétera dans législation, orientations et pratiques », a ajouté Igunnubole.

Comme Faithwire de CBN Comme indiqué précédemment, le projet de loi sur l’ordre public du Royaume-Uni a franchi tous les obstacles parlementaires au début de cette année, créant une immense zone tampon autour des cliniques d’avortement. Le projet de loi criminalise « l’influence » à l’extérieur des centres d’avortement, ce qui inclut la prière, les conversations pacifiques ou les offres d’aide aux femmes avec des services disponibles pour celles qui souhaitent une alternative à l’avortement.

Les critiques affirment que les arrestations en vertu du projet de loi sur l’ordre public constituent une attaque contre la liberté d’expression, et plus important encore, contre l’expression religieuse.

La deuxième arrestation a eu lieu quelques semaines seulement après avoir été acquitté par un tribunal britannique pour la même accusation.

Comme l’a rapporté CBN News, la deuxième arrestation de Vaughan-Spruce pour avoir prié en silence dans une zone tampon pour l’avortement a eu lieu quelques semaines seulement après avoir été acquittée par un tribunal britannique pour la même violation. Elle avait été accusée pénalement d’avoir violé une ordonnance locale de protection des espaces publics en décembre dernier et avait été acquittée de toutes les accusations par le tribunal de première instance de Birmingham en février.

Ensuite, Vaughan-Spruce a été arrêtée pour la deuxième fois en mars devant la clinique BPAS Robert à Birmingham. Son échange avec deux policiers a été capturé dans un clip vidéo désormais viral diffusé sur les réseaux sociaux par ADF UK.

Dans la vidéo de 46 secondes, elle a déclaré à un policier qu’elle ne protestait pas. L’officier a répondu : « Mais vous avez dit que vous étiez en train de prier, ce qui constitue une offense. »

Vaughan-Spruce a répondu : « Prière silencieuse ».

« Non, mais vous étiez toujours en train de prier. C’est une offense », lui a dit le policier.

RUPTURE : Isabel a été arrêtée, ENCORE, pour PENSÉE. Les députés votent DEMAIN sur l’interdiction de la prière silencieuse à proximité de tous les centres d’avortement de& « Vous avez dit que vous vous engagez dans la prière, ce qui constitue une offense. »

« Prière silencieuse. »

Pendant ce temps, un père de famille et vétéran de l’Afghanistan attend également son procès pour avoir commis le même acte de prière silencieuse dans une « zone tampon » censurée à Bournemouth.

Comme Actualités CBN rapporté en août, Adam Smith-Connor a plaidé « non coupable » après avoir été inculpé par la police.

Il comparaîtra devant le tribunal de première instance de Poole en novembre, a indiqué l’ADF UK.

