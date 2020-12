Les espoirs d’un accord commercial sur le Brexit se sont multipliés hier soir après que l’UE a assoupli sa position sur les tarifs.

Des sources impliquées dans les pourparlers ont déclaré que Bruxelles avait abandonné les demandes de pouvoir d’imposer instantanément des «tarifs de foudre» si le Royaume-Uni s’écarte des règles du bloc.

Signes d’une percée, les deux parties tentent maintenant de débattre des détails d’un système d’arbitrage indépendant pour les futures plaintes de chaque côté. Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a déclaré que le Royaume-Uni avait fait le premier pas, acceptant «pour la première fois» que Bruxelles devrait avoir le droit de prendre des mesures si le Royaume-Uni indépendant s’éloignait trop des «règles du jeu équitables» du marché unique.

Dans un briefing aux députés, M. Barnier a même suggéré qu’un accord commercial pourrait être conclu cette semaine si la longue dispute sur les droits de pêche pouvait être résolue. Une source de l’UE a déclaré: « Il pourrait maintenant y avoir un chemin étroit vers un accord visible si les négociateurs peuvent éliminer les obstacles restants dans les prochains jours. »

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, apparaît par lien vidéo alors qu’elle célèbre les 60 ans de l’OCDE à Paris

Downing Street a frappé un ton plus pessimiste. Un initié a accusé M. Barnier de « jouer à des jeux » – et a suggéré que No Deal reste le résultat le plus probable.

Une source gouvernementale a déclaré: « Les pourparlers restent difficiles et nous n’avons pas fait de progrès significatifs ces derniers jours, malgré les efforts de la partie britannique pour apporter de l’énergie et des idées au processus. » Ils ont ajouté que Boris Johnson ne souscrirait à rien qui enfermerait la Grande-Bretagne dans le respect des lois de l’UE « par la porte arrière ».

Ils ont insisté sur le fait qu’il n’y avait « aucune vérité » dans les récentes affirmations émanant de Bruxelles selon lesquelles le Premier ministre avait reculé sur la pêche. « Les briefings inexacts du côté de l’UE ont rendu une discussion difficile encore plus difficile dans le court laps de temps qui nous reste », ont-ils déclaré.

L’ancien ministre du Brexit, David Jones, a salué les signes de recul de Bruxelles hier – mais a averti M. Johnson de ne pas offrir de concessions de dernière minute qui limiteraient la liberté à long terme de la Grande-Bretagne.

M. Jones, membre éminent du groupe de recherche européen des députés conservateurs, a déclaré: «Il semble que les demandes de l’UE se soient modérées et que la perspective d’un accord acceptable s’est améliorée. Ça c’est bon. Cependant, nous n’avons fait ces progrès que parce que le Royaume-Uni a montré qu’il refusait d’être victime d’intimidation. Nous devons continuer à rester fermes et être prêts à partir si nécessaire.

Les négociations commerciales ont été plongées dans le chaos plus tôt ce mois-ci après que M. Barnier – sous la pression du Premier ministre français Emmanuel Macron – ait présenté des demandes pour le droit unilatéral d’imposer des tarifs de foudre au Royaume-Uni.

Boris devrait démissionner s’il n’y a pas d’accord, dit le vétéran Tory Un député conservateur vétéran a appelé hier Boris Johnson à démissionner s’il ne parvient pas à conclure un accord commercial sur le Brexit. Sir Roger Gale a déclaré que la position du Premier ministre deviendrait «intenable» si la période de transition se terminait sans accord. Le député, dont la circonscription de Kent North Thanet est susceptible de subir des perturbations en cas de non-accord, a déclaré: « Si un accord acceptable n’est pas conclu, le Premier ministre aura échoué. Je pense que sa position serait alors intenable. Ensuite, un homme honorable ferait place à quelqu’un d’autre pour donner au pays le leadership dont il a besoin. Au cours de la campagne électorale de l’année dernière, M. Johnson a déclaré aux journalistes: « Puis-je absolument garantir que nous obtiendrons un accord? Je crois pouvoir.’ L’ancien ministre de la Défense, Tobias Ellwood, a déclaré que M. Johnson n’avait « aucun mandat » pour un Brexit sans accord. Mais hier, les conservateurs eurosceptiques ont multiplié les appels à se retirer plutôt que d’offrir plus de concessions. L’ancien ministre John Redwood a déclaré: « No Deal serait un bon résultat pour le Royaume-Uni. Cela signifierait que nous reprenions le contrôle de nos frontières, de notre argent, de nos lois et de nos poissons.

Des sources britanniques ont déclaré que la proposition aurait fait de Bruxelles «juge et jury». Dans le cadre des plans de compromis actuellement en discussion, chaque partie aura le droit de demander réparation si l’autre abaisse les normes dans des domaines tels que les droits des travailleurs et l’environnement, ce qui fausserait les échanges.

Les deux côtés restent très éloignés sur la pêche. Bruxelles a déclaré qu’elle n’accepterait que de modestes modifications de son accès aux eaux britanniques – échelonnées sur plus d’une décennie. Une suggestion de M. Barnier selon laquelle l’UE devrait avoir le droit d’imposer des droits de douane sur les marchandises britanniques si les chalutiers de l’UE voient leur accès réduit davantage à l’avenir complique encore les choses. « Nous ne voulons pas finir comme le Far West », a-t-il déclaré, avertissant: « Il y aura des conséquences pour la fermeture des eaux de pêche. »

Au milieu des plaintes des députés selon lesquelles ils ont été exclus du processus de négociation, M. Barnier leur a dit que les pourparlers pourraient se poursuivre jusqu’à la fin du mois – ce qui pourrait empêcher les dirigeants de l’UE et le Parlement européen d’approuver un accord avant la transition au Brexit La période se termine le 31 décembre. « Cela signifierait une période assez courte de No Deal que nous aurions à gérer avant la ratification », a-t-il déclaré.

Le ministre français de l’Europe a appelé à une accélération des négociations. « Il sera très difficile d’aller au-delà de la fin de la semaine », a déclaré Clément Beaune. «Pas seulement à cause de la ratification, mais parce que nous avons besoin de deux semaines pour nous organiser. Les entreprises s’inquiètent. Nous ne pouvons pas arriver à 17 heures le 31 décembre sans que les entreprises sachent ce qui se passera le lendemain.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a suggéré qu’il y avait eu de bons progrès et que les deux parties pourraient être sur le point de finaliser un accord. « Nous sommes sur le dernier kilomètre à parcourir », a-t-elle déclaré lors d’un événement de l’OCDE à Paris.

Le Taoiseach irlandais a déclaré que les deux parties étaient conscientes de « l’énormité et la gravité » des effets que No Deal aurait sur leurs économies. «Ils ont vraiment cherché à résoudre le problème des« règles du jeu équitables »avec la pêche et, surtout, ce mécanisme de règlement des différends qui sous-tendrait tout cadre de règles du jeu équitables», a-t-il déclaré. Cependant, Micheal Martin a averti qu’il restait difficile pour l’UE et le Royaume-Uni de «quadriller le cercle».

Le ministre promet: Nous protégerons nos pêcheurs

Par Larisa Brown, rédactrice en chef de la défense et de la sécurité

Hier soir, le secrétaire à la Défense Ben Wallace a pataugé dans la rangée sur l’utilisation de navires de la marine pour empêcher les chalutiers de l’UE de pêcher dans les eaux britanniques.

Il a défendu les plans après que le Mail a révélé que la Marine se préparait à déployer quatre bateaux de patrouille si les négociations commerciales échouaient sans un accord sur les droits de pêche.

S’exprimant lors d’une visite aux troupes britanniques à Tallinn, la capitale de l’Estonie, il a déclaré: « Nous serons là pour nous assurer de protéger nos pêcheurs parce qu’ils ont le droit et méritent d’être protégés … dans l’exercice de leurs activités légales. » M. Wallace a rappelé à « nos amis européens » que « quoi qu’il arrive dans les négociations, nous devons respecter les eaux souveraines de chacun et en effet respecter l’état de droit et nous comporter de manière pacifique ».

Il a averti que le Royaume-Uni était prêt à relever « quel que soit le défi le 1er janvier » après qu’un pêcheur français eut juré de bloquer la Manche en cas de Brexit sans accord.

Des expatriés confrontés au chaos de trésorerie alors que les banques ferment leurs comptes Des milliers d’expatriés britanniques vivant dans l’UE sont confrontés au chaos financier alors que les banques se préparent à fermer leurs comptes à la suite du Brexit. Les clients disposant d’un compte bancaire au Royaume-Uni qui vivent sur le continent peuvent voir leur compte fermé dans les semaines suivant le changement des règles à compter du 1er janvier. Les banques opèrent actuellement dans le cadre d’un système de «passeport», qui leur permet de commercer librement à travers les frontières. Mais tout cela changera à la fin de la période de transition. Barclays a déclaré que les comptes d’expatriés en Italie, en Belgique, en Estonie et en Slovaquie seraient fermés, car dans certains pays, « continuer à fournir des services peut être considéré comme un acte criminel ». Nigel Green, directeur général de la société de conseil financier Devere Group, a déclaré que la plupart des grandes banques britanniques écrivaient déjà pour informer les clients vivant en Europe qu’ils auront besoin d’une adresse britannique pour accéder aux services. Hier, les députés du comité du Trésor ont été informés par David Oldfield, directeur général de la banque commerciale de Lloyds, que la banque avait écrit à 13 000 clients. Il les a avertis que leurs comptes seraient fermés car la banque « n’avait pas d’autorisations réglementaires ».

Le secrétaire à la Défense, ancien membre des Scots Guards, a déclaré au Daily Telegraph que la Grande-Bretagne « disposera toujours d’actifs le long de la ligne côtière du Royaume-Uni pour la protéger ».

Au total, 14 000 soldats ont été mis en attente au cours de la période des fêtes pour aider avec une gamme de scénarios, y compris No Deal.

M. Wallace a déclaré: « En ce qui concerne un accord sur le Brexit – quoi qu’il en soit – ce n’est un secret pour personne que nous utiliserions nos militaires pour aider à soutenir la logistique ou toute autre chose comme l’exigent d’autres départements.

«Nous ne faisons les choses qu’à la demande des civils. S’ils demandent de l’aide, nous la leur donnerons. Il a promis que le gouvernement serait toujours prêt même si le Royaume-Uni ne parvient pas à conclure un accord avec l’UE avant la fin de la période de transition du Brexit à la fin de ce mois. Insistant sur le fait que les ministres restaient « incroyablement préparés » à un tel résultat, il a déclaré que la « résilience » était une « seconde nature » pour l’armée.

M. Wallace, qui a ordonné aux responsables du ministère de la Défense et au personnel militaire de se préparer aux pires scénarios il y a des mois, a déclaré qu’il était « confiant que nous serons en mesure de les traiter tous ».

Le contrôle britannique de ses eaux après la fin de la période de transition est l’un des principaux points de friction qui subsistent entre le Royaume-Uni et l’UE. Une dispute a éclaté au cours du week-end après qu’il est apparu que le Royaume-Uni se préparait à déployer des navires de guerre dans la Manche.

Un document «officiel sensible» de 34 pages déclarait: «Les pêcheurs de l’UE et du Royaume-Uni pourraient s’affronter à cause de la perte d’accès aux zones de pêche historiques, et il pourrait y avoir une augmentation significative des activités de pêche illégales». Quatre navires de la Royal Navy seraient déployés «quand cela deviendrait fougueux», ont indiqué des sources gouvernementales.

Les pêcheurs français ont affirmé qu’ils riposteraient en bloquant Douvres et Calais.

Dimitri Rogoff, du comité régional des pêches de Normandie, a déclaré: «Si nous sommes privés de nos zones de pêche, nous ne verrons pas les Britanniques approvisionner le marché français. Il y aura donc des blocages aux ferries – puisque cela se produit principalement par les ferries. Sur ce point, nous sommes assez clairs et déterminés.