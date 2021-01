«C’est généralement dans nos accords avec des pays tiers, que [work] les visas ne sont pas requis pour les musiciens. Nous avons essayé de l’inclure, mais le Royaume-Uni a dit non », a déclaré une source européenne proche des négociations.

Et cela a suscité des appels aux ministres pour qu’ils révèlent exactement ce qui s’est passé dans les négociations, après avoir insisté sur le fait que Bruxelles était responsable de la nouvelle bureaucratie néfaste.

Le ministre du Cabinet Michael Gove a averti samedi toutes sortes d’entreprises de se préparer à une «perturbation importante des frontières» alors que de plus en plus de conséquences des changements de règles apparaissaient.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

La dispute a déclenché d’âpres récriminations après que les organismes musicaux aient été rassurés à plusieurs reprises qu’un accord sur le Brexit protégerait les artistes en tournée, ainsi que leurs équipes de soutien et leur équipement.

Des stars comme la chanteuse folk Laura Marling et le leader des Charlatans Tim Burgess ont signé une pétition parlementaire exigeant des tournées sans visa, soutenues par près de 230 000 personnes.

Le gouvernement soutient qu’il «a poussé à un accord plus ambitieux qui aurait couvert les musiciens et autres, mais nos propositions ont été rejetées par l’UE».

En fait, des pays aussi contrastés que les États-Unis et l’Arabie saoudite bénéficient d’une exemption sans permis pour les artistes interprètes ou exécutants dans leurs accords avec l’UE, qui propose l’arrangement comme «standard».

«Le Royaume-Uni a refusé d’accepter parce qu’il disait qu’il mettait fin à la liberté de mouvement. Il est faux de dire qu’ils ont demandé quelque chose de plus ambitieux », a déclaré la source, ajoutant« qu’il doit y avoir réciprocité ».

À partir de ce mois-ci, ils doivent, comme les artistes non européens, faire une demande de visa – pour visiter pendant plus de 30 jours – ainsi que fournir une preuve d’économies et un certificat de parrainage d’un organisateur d’événements.