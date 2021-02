Les mineurs réagissent après leur dernier quart de travail à Kellingley Colliery le 18 décembre 2015 à Knottingley, en Angleterre. | Nigel Roddis – WPA / Getty Images

Les militants pour le climat et les scientifiques affirment que la mine va à l’encontre des objectifs climatiques du Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni fait face à de vives critiques de la part des scientifiques et des militants du changement climatique pour sa décision d’aller de l’avant avec les plans de développement de la première mine de charbon profonde du pays en 30 ans, malgré les avertissements selon lesquels cela pourrait détruire toute chance d’atteindre l’objectif du pays en matière de changement climatique de émissions de carbone nettes nulles d’ici 2050.

Dans une lettre du 29 janvier, le Climate Change Committee, un organisme indépendant qui conseille le gouvernement britannique sur les progrès vers les objectifs d’émissions, a déclaré que l’ouverture de la mine entraînerait une augmentation significative des émissions annuelles de CO2 du Royaume-Uni. Si la mine est autorisée à fonctionner jusqu’en 2049 comme cela est actuellement prévu, le comité affirme que l’objectif du Royaume-Uni de parvenir à zéro émission nette d’ici 2050, qui, selon de nombreux experts, n’est pas assez rapide en l’état, sera en péril.

La mine devrait être développée dans l’ouest de la Cumbrie, un comté du nord-ouest de l’Angleterre qui, selon le Guardian, «a connu des années de licenciements et des taux de chômage élevés» en raison de la fermeture d’une importante usine chimique et du démantèlement d’une installation nucléaire dans la région. . Le conseil du comté de Cumbria, qui a approuvé le projet, a déclaré qu’il l’avait fait parce qu’il créera des emplois dans une zone de chômage élevé, selon la BBC.



Exploitation minière de l’ouest de la Cumbrie Conception proposée pour la mine de charbon Woodhouse. Si elle est ouverte, ce sera la première mine de charbon profonde opérationnelle du Royaume-Uni en 30 ans.

Mais les scientifiques et les militants pour le climat ont critiqué la décision d’aller de l’avant avec la mine.

Le 3 février, Jim Hansen, l’un des plus grands climatologues du monde, a écrit une lettre au Premier ministre britannique Boris Johnson, avertissant que la poursuite du plan d’ouverture de la mine montrait un «mépris méprisant de l’avenir des jeunes et de la nature» et qu’il en résulterait dans «l’humiliation» de Johnson à la COP 26, la conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique que le Royaume-Uni devrait accueillir à Glasgow plus tard cette année.

Hansen, qui est célèbre pour avoir témoigné de la science du réchauffement induit par l’homme devant le Congrès américain en 1998, a donné à Johnson la possibilité de faire partie de l’histoire changeante du changement climatique ou de faire face à des manifestations dans les rues.

«En dirigeant le Royaume-Uni, en tant qu’hôte de la COP, vous avez une chance de changer le cours de notre trajectoire climatique, en gagnant le Royaume-Uni et vous-même des distinctions historiques – ou vous pouvez vous en tenir aux affaires-presque comme d’habitude et être vilipendé dans le rues de Glasgow, de Londres et du monde entier », lit-on dans la lettre de Hansen.

En réponse à Hansen, le gouvernement de Johnson a déclaré qu’il menait la lutte contre le réchauffement climatique en «réduisant les émissions de plus que toute autre économie majeure jusqu’à présent», faisant référence à des plans ambitieux visant à réduire les émissions du Royaume-Uni de 68% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990, un point de référence convenu par les plus de 100 pays signataires de l’accord de Paris 2016 sur le climat.

«Nous nous sommes déjà engagés à mettre fin à l’utilisation du charbon pour l’électricité d’ici 2025 et à mettre fin au soutien direct du gouvernement au secteur des énergies fossiles à l’étranger», indique la lettre.

Mais si le Royaume-Uni s’est engagé à mettre fin à l’utilisation domestique du charbon pour l’électricité d’ici 2025 et à mettre fin au soutien du gouvernement aux projets de combustibles fossiles à l’étranger, comment peut-il également aller de l’avant avec l’ouverture d’une nouvelle mine de charbon?

Woodhouse Colliery ne sera pas votre mine de charbon moyenne – du moins le dit la société minière

Woodhouse Colliery – le nom du projet minier Cumbria, qui est exploité par West Cumbria Mining – serait la première nouvelle mine de charbon en profondeur opérationnelle du Royaume-Uni en 30 ans. La dernière mine de charbon profonde en exploitation, dans le Yorkshire du Nord, a été couronnée en 2016 – «mettant fin à des siècles d’extraction de charbon en profondeur en Grande-Bretagne», selon les termes d’un rapport de la BBC à l’époque.



Oli Scarff / AFP via Getty Images Les mineurs de charbon terminent le dernier quart de travail avant la fermeture de la mine de charbon Kellingley dans le Yorkshire, dans le nord de l’Angleterre, le 18 décembre 2015.

La mine Woodhouse, une fois ouverte, renverserait cette tendance. Il va creuser du charbon à coke, également connu sous le nom de charbon métallurgique, provenant du sous-sol de la mer d’Irlande pour fabriquer du coke, une «forme de carbone presque pur» utilisée pour fabriquer de l’acier. Le charbon de la mine contribuera à alimenter l’industrie sidérurgique au Royaume-Uni et en Europe occidentale.

Selon West Cumbria Mining, le charbon sera «traité dans une usine qui est un« bâtiment dans un bâtiment »pour minimiser davantage les impacts du bruit, de la poussière et de la lumière.» En conséquence, l’entreprise affirme que les mines sont « plus propre, plus sûr de travailler et plus respectueux de leur environnement. »

Dans le rapport de mars 2019, le conseil municipal de Cumbria a affirmé que la mine serait neutre en carbone – un terme qui se réfère à l’état de production d’émissions de dioxyde de carbone nettes nulles, qui est atteint en éliminant la combustion de combustibles fossiles comme le charbon, ou en captant ou en compensant les émissions de carbone par processus comme la plantation d’arbres. Selon le rapport du Conseil du comté de Cumbria, le charbon de la mine de Cumbria remplacera le besoin de charbon d’ailleurs, ce qui, selon lui, le rend neutre en carbone.

Mais un rapport de janvier 2020 de Green Alliance, un groupe de réflexion environnemental indépendant et une organisation caritative au Royaume-Uni, a jeté de l’eau froide sur les revendications de neutralité en carbone de la mine de Cumbria. Le rapport fait valoir que, selon la théorie économique de base, «une augmentation de l’offre d’un produit, comme le charbon, réduirait le prix, entraînant une augmentation de la demande et, par conséquent, une augmentation des émissions.

En raison de cette augmentation de la demande, les auteurs du rapport affirment que l’industrie sidérurgique sera moins incitée à utiliser ou à recycler efficacement le charbon qu’elle utilise. L’industrie serait également moins susceptible de rechercher d’autres moyens de fabriquer de l’acier, comme le procédé de réduction directe du fer qui utilise du gaz naturel – toujours un combustible fossile mais moins polluant que le charbon.

Pour défendre la mine de charbon, le Conseil du comté de Cumbria a également suggéré que le charbon produit serait utilisé au Royaume-Uni et dans l’UE, mettant ainsi fin aux émissions provenant des importations de charbon. Mais selon le rapport de l’Alliance verte, le conseil du comté affirme sans preuve que l’absence d’émissions de transport compensera les émissions produites par l’extraction du charbon.

L’essentiel, selon l’Alliance verte, est que Woodhouse Colliery ne sera pas neutre en carbone avec ses plans pour extraire 2,43 millions de tonnes de charbon à coke par an. Cela produira 9 millions de tonnes d’équivalents de dioxyde de carbone, une mesure des émissions de gaz à effet de serre basée sur leur potentiel de réchauffement climatique, par an.

Et cela n’inclut même pas les émissions provenant de l’extraction.

Le gouvernement britannique a adhéré à la fausse dichotomie entre l’action climatique et l’emploi

La nouvelle mine sera située dans le comté de Cumbria près de Whitehaven, l’une des villes les plus pauvres du Royaume-Uni, avec 14% des ménages ayant des difficultés financières à payer leurs factures de chauffage à partir de 2018. Donc, l’attrait de 500 nouveaux emplois, ce que la société minière dit que Woodhouse Colliery aurait produire, est difficile à ignorer pour certains dirigeants et citoyens locaux (bien qu’il y ait une certaine opposition locale).

« Mais ce n’est pas vrai », m’a confié Tim Crosland, directeur de Plan B, une organisation britannique qui soutient l’action en justice pour lutter contre le changement climatique. Crosland a contesté que la promesse de «quelques centaines d’emplois précaires dans une industrie en voie de disparition» en vaudrait la peine pour les habitants de Cumbria à la fin. «Nous avons besoin d’emplois durables de bonne qualité pour l’avenir», a ajouté Crosland.

Le gouvernement a peur que l’annulation de la mine soit un choix entre les emplois et les préoccupations environnementales, m’a dit Crosland.

«Le gouvernement est sensible à la perception qu’il semble sacrifier des emplois pour servir un programme d’élite métropolitaine», a-t-il déclaré. «Mais si vous regardez réellement les témoignages d’experts de l’Agence internationale de l’énergie, du Fonds monétaire international, de l’Université d’Oxford – pas des penseurs radicaux mais traditionnels – ils disent que vous créez plus d’emplois en investissant dans des infrastructures propres.»

En effet, qualifier la nécessité d’un investissement continu dans les combustibles fossiles comme important pour l’emploi et affirmer que l’abandon des combustibles fossiles nuira aux emplois et à l’économie est un sujet de discussion classique que l’industrie des combustibles fossiles utilise depuis des décennies pour contrecarrer l’action climatique.

C’est aussi celui qui est utilisé aux États-Unis par l’industrie des combustibles fossiles et ses politique et les médias alliés pour fausser l’opinion publique et entraver l’agenda climatique ambitieux de l’administration Biden.

Il y a encore une chance que le Royaume-Uni revienne sur sa décision

Ed Davey du Parti libéral démocrate britannique a écrit une lettre exhortant Alok Sharma, le tsar britannique du climat, à démissionner si le Premier ministre Johnson n’annule pas sa décision d’approuver la mine.

Sharma, qui aidera à diriger la COP 26 plus tard cette année, serait furieuse de la décision d’ouvrir la mine.

Après tout, c’est au sommet de la COP 26 que le Royaume-Uni est censé exhorter les autres pays à éliminer progressivement les combustibles fossiles. Ce sera beaucoup plus difficile à faire si le Royaume-Uni lui-même vient d’approuver le développement d’une toute nouvelle mine de charbon sur place.

Mais Crosland a déclaré qu’il était possible que toute cette opposition puisse convaincre le Premier ministre Boris Johnson d’inverser le cap. « Nous avons vu que la seule chose que Johnson est sensible à ce type de pression, s’il lit les signes », a déclaré Crosland.

«Si Johnson en vient à croire que la mine de Cumbria mettra en péril les perspectives de sortie du Royaume-Uni de la COP 26 avec une sorte de crédibilité intacte, alors je pense qu’il y a une chance que le gouvernement change ses plans», a-t-il déclaré.