Le Royaume-Uni a mené une sale opération de propagande au Kenya – documents déclassifiés

Pendant la guerre froide, l’unité britannique secrète des “sales tours” a sali le vice-président de gauche du Kenya, a rapporté The Guardian

Une unité secrète au sein du ministère britannique des Affaires étrangères a ciblé le premier vice-président du Kenya, Oginga Odinga, dans les années 1960 dans le cadre d’un «propagande noire», a rapporté samedi The Guardian, citant des documents récemment déclassifiés. Après l’indépendance du Kenya du Royaume-Uni en 1963, Londres a perçu le politicien de gauche comme une menace pour ses intérêts, selon les journaux.

Odinga aurait fait l’objet d’une campagne de trois ans menée par l’Information Research Department (IRD), une unité secrète initialement créée par le gouvernement travailliste d’après-guerre pour diffuser des opinions anticommunistes. L’effort a été dirigé par l’Unité éditoriale spéciale (SEU), un très secret “section trucs sales» de l’IRD, indique le rapport.

Après que le Kenya se soit libéré de la domination britannique en 1963, Londres considérait apparemment le président Jomo Kenyatta comme le dirigeant préféré du pays. Cependant, le Royaume-Uni semblait avoir été inquiet que le vice-président, Odinga, une personnalité de gauche ouverte aux relations avec le bloc dirigé par les Soviétiques, puisse d’une manière ou d’une autre remplacer Kenyatta à l’avenir. Ces appréhensions ont conduit les unités britanniques “d’opérations secrètes” à se démener pour saper Odinga, bien que les diplomates britanniques aient reconnu qu’il n’était pas réellement communiste, indique le rapport.

Les dossiers déclassifiés détaillent quatre campagnes visant à salir Odinga, selon The Guardian. En septembre 1965, le Daily Telegraph a rendu compte d’une brochure publiée par une organisation fictive appelée le “Front populaire d’Afrique de l’Est” qui qualifiait le gouvernement de Kenyatta de “réactionnaire, fasciste et malhonnête” tout en vantant Odinga comme “un grand leader révolutionnaire» qui accéderait au pouvoir avec l’aide d’un nouveau parti socialiste, indique le média.

Cependant, il s’agissait apparemment d’un stratagème de propagande sophistiqué destiné à éveiller les soupçons qu’Odinga était de mèche avec la Chine communiste. L’IRD aurait distribué le pamphlet à «personnalités et presse.” L’histoire a gagné en popularité au Kenya et a réussi à convaincre de nombreux ministres du pays que la brochure était authentique.

Selon l’historienne Dr Poppy Cullen de l’Université de Loughborough, citée par le Guardian, tout cela “montre clairement qu’Odinga était considérée comme la principale menace pour les intérêts britanniques.” Cela démontre également jusqu’où les Britanniques étaient prêts à aller pour le saper, a-t-il ajouté.

Cependant, le vice-président kenyan a flairé les ennuis, indique le rapport. En 1964, il accuse la presse britannique de «vague de diffamation et de critiques faciles», décriant les allégations dans leurs rapports selon lesquelles il complotait contre Kenyatta.

Lire la suite La campagne britannique de “propagande noire” dévoilée par un chercheur

Dans un autre cas, le SEU aurait créé un tract à partir de ce qu’on appelait les “Loyal African Brothers” qui fustigeait Odinga comme “un outil des chinois” communistes.

Bien que cette organisation n’ait jamais vraiment existé et n’ait été que la création de propagandistes britanniques, pendant près de dix ans, le groupe fictif a produit 37 tracts affirmant vouloir “libérer l’Afrique de toute forme d’ingérence étrangère.”

En avril 1964, Kenyatta a émis des soupçons sur le fait qu’Odinga pourrait tenter de le renverser, ce qui, selon The Guardian, a suscité des plans d’intervention militaire britannique en cas de coup d’État. À la suite de ces efforts de propagande, les maisons d’Odinga et de ses partisans ont été perquisitionnées, mais aucune preuve qu’un coup d’État était en préparation n’a été trouvée et le vice-président a conservé son poste, du moins pour le moment.

En 1966, Odinga a démissionné et a créé son propre parti de gauche, l’Union populaire du Kenya. En 1969, le parti a été interdit et Odinga a été placé en détention puis emprisonné par le successeur de Kenyatta, Daniel arap Moi. Néanmoins, le fils d’Odinga, Raila Odinga, devrait participer à la prochaine élection présidentielle au Kenya.

“L’histoire des opérations de propagande britannique au Kenya nous rappelle que l’époque d’un empire en déclin n’était pas tant la pompe et les circonstances que la tromperie, la désinformation et les sales tours.», a déclaré le professeur Scott Lucas, spécialiste de la politique étrangère britannique à l’Université de Birmingham, au Guardian.

En mai, The Guardian a révélé comment, des années 1950 aux années 1970, Londres a cherché à creuser un fossé entre Moscou, Pékin, le monde arabe et l’Afrique par la désinformation dans le but de saper leur influence mondiale.

Des documents déclassifiés en 2021 et vus par The Guardian ont également montré que la campagne de propagande britannique avait joué un rôle dans le massacre de masse des communistes en Indonésie dans les années 1960. Bien que l’unité de propagande ait été officiellement dissoute en 1977, des efforts similaires se seraient poursuivis pendant près d’une autre décennie, selon le média.