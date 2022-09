Le Royaume-Uni a levé son interdiction de la fracturation hydraulique, creusant un débat de longue date

Le derrick est vu derrière des bannières anti-fracturation sur le site de fracturation de Cuadrilla dans le Lancashire. Christophe Furlong | Getty Images

LONDRES – Le gouvernement britannique a levé jeudi son interdiction de la fracturation hydraulique, invoquant la nécessité d’augmenter l’approvisionnement énergétique national à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine. Dans son premier discours majeur le 8 septembre, la nouvelle Première ministre Liz Truss a déclaré que la fin de l’interdiction d’extraire les “énormes réserves de schiste du Royaume-Uni … pourrait faire entrer du gaz dès six mois, là où il existe un soutien local”. L’interdiction a été introduite en novembre 2019 après plusieurs tremblements, et finalement un tremblement de terre de magnitude 2,9, ont été enregistrés près du seul site de fracturation actif du Royaume-Uni, dans le comté anglais du Lancashire. La fracturation, ou fracturation hydraulique, consiste à injecter de l’eau, des produits chimiques et du sable dans des fissures de la terre à haute pression, en les élargissant pour permettre l’extraction de pétrole ou, dans le cas du Royaume-Uni, de gaz à partir de formations de schiste. Les habitants s’inquiètent du lien – près de 200 signalé leurs maisons ont été endommagées par le tremblement de terre – et ont fait connaître leurs objections à haute voix. Bien que tout tremblement de terre de magnitude inférieure à 3 soit considéré comme un petit tremblement de terre et soit relativement courant, un rapport du gouvernement en 2019 a conclu qu’une interdiction de la pratique était nécessaire car il n’était “pas actuellement possible de prédire avec précision la probabilité ou l’ampleur des tremblements de terre liés aux opérations de fracturation hydraulique”. Mais Truss et son nouveau chef des affaires et de l’énergie, Jacob Rees-Mogg, insistent sur le fait que la fracturation hydraulique jouera un rôle clé pour faire de la Grande-Bretagne un exportateur net d’énergie d’ici 2040. Ils veulent également augmenter la production de pétrole et de gaz en mer du Nord, annonçant un nouveau pétrole et gaz. autour des licences d’exploration jeudi, ainsi que le déploiement de l’hydrogène, du solaire et de l’éolien offshore.

Avis partagés

La promesse de Truss selon laquelle le gaz fracturé pourrait alimenter les maisons et les entreprises dans les six mois provient d’une estimation de Cuadrilla, exploitant du site du Lancashire, sur le temps qu’il faudrait pour redémarrer les opérations. Cependant, l’exigence d’un “soutien local” pourrait repousser cela beaucoup plus loin, voire indéfiniment. Le soutien à la fracturation hydraulique au sein de la population générale a augmenté au milieu de la crise énergétique, selon le cabinet de sondage YouGov, mais est resté à seulement 27 % en mai ; alors qu’il existe des groupes de campagne organisés opposés à la fracturation hydraulique au Royaume-Uni qui dire ils sont prêts à passer à l’action. Les gouvernements décentralisés écossais et gallois et le parti travailliste d’opposition sont également officiellement opposés à la fracturation hydraulique. Il en va de même pour plusieurs politiciens du parti conservateur au pouvoir, dont Mark Menzies, député de la région du Lancashire où se trouve le site de Cuadrilla. A la nouvelle de la levée de l’interdiction, il a déclaré qu’il avait été “démontré sans aucun doute que la géologie ici n’est pas adaptée”. Même la personne qui tient maintenant les rênes de l’économie britannique, le ministre des Finances Kwasi Kwarteng, revendiqué publiquement pas plus tard qu’en février, la fracturation hydraulique ne ferait rien pour protéger les gens de la hausse des prix du gaz et de l’électricité, et qu’il faudrait “une décennie pour extraire des volumes suffisants” tout en ayant “un coût élevé pour les communautés et notre précieuse campagne”.

La fracture

Un examen de 2020 par la Warwick Business School a estimé que le gaz fracturé pourrait représenter entre 17% et 22% de la consommation d’énergie du Royaume-Uni entre 2020 et 2050. Cependant, selon la London School of Economicson ne sait pas quelle quantité de gaz de schiste (gaz extrait des formations de schiste, les zones riches en argile marquées pour une fracturation potentielle) il y a au Royaume-Uni qui est techniquement et économiquement viable à extraire. Une étude passée trouvé que les opérations de gaz de schiste elles-mêmes contribueraient relativement peu aux émissions de gaz à effet de serre. Les critiques soutiennent que le problème concerne plutôt la nécessité de réduire plus largement la dépendance du Royaume-Uni à l’égard du gaz naturel, ce qui compte actuellement pour environ 40 % de la consommation d’énergie au Royaume-Uni, et qu’il faudrait se concentrer sur le maintien des combustibles fossiles polluants dans le sol. Groupes environnementaux comme les Amis de la Terre citent également des rapports avertissant que la fracturation pourrait “potentiellement contaminer” les eaux souterraines en raison des produits chimiques utilisés dans le processus ; augmentera le bruit et l’industrialisation dans les zones rurales calmes ; utilise de grandes quantités d’eau; et risque d’autres tremblements de terre d’une fréquence et d’une force imprévisibles. Cuadrille dit l’argile de son site est “très bien adaptée” à la fracturation et qu’elle procéderait à une surveillance quotidienne de la sismicité si les opérations redémarraient. Il indique également que le polyacrylamide – le produit chimique qu’il utilise – a été évalué par l’Agence pour l’environnement comme non dangereux pour les eaux souterraines et forme 0,05% du fluide de fracturation. Un rapport commandé par le gouvernement en avril et publié jeudi a révélé qu’il n’était toujours pas possible de prédire avec précision l’activité géologique à la suite des opérations de fracturation au Royaume-Uni. Mais dans un renversement de sa position 2019, le gouvernement dit maintenant d’autres sites devront être forés pour enquêter plus avant, tandis que Rees-Mogg a déclaré à la BBC cette semaine que le gouvernement chercherait à augmenter le niveau d’activité sismique autorisé sur les sites de fracturation à l’avenir.

Viabilité commerciale