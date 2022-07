Le Royaume-Uni a la nuit la plus chaude de tous les temps, se prépare à une chaleur record

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Des millions de personnes en Grande-Bretagne se sont réveillées mardi de la nuit la plus chaude du pays et se sont préparées pour une journée où les températures devraient atteindre 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit), alors que une vague de chaleur torride en Europe frappe un pays plus habitué au temps doux et à la pluie. L’agence météorologique britannique Met Office a déclaré que des chiffres provisoires montraient que la température était restée supérieure à 25 ° C (77 ° F) pendant la nuit dans certaines parties du pays pour la première fois.

La prévisionniste du Met Office, Rachel Ayers, a déclaré que les sommets de mardi seraient “sans précédent”.

“La température sera très chaude tout au long de la journée, avant de monter jusqu’à 40°C, peut-être même 41°C dans des endroits isolés à travers l’Angleterre pendant l’après-midi”, a-t-elle déclaré.

Une grande partie de l’Angleterre, de Londres au sud à Manchester et Leeds au nord, est sous le premier avertissement de chaleur «extrême» du pays, ce qui signifie qu’il existe un danger de mort même pour les personnes en bonne santé, car le temps chaud et sec qui a l’Europe continentale brûlée la semaine dernière s’est déplacée vers le nord.

La température lundi a atteint 38,1 C (100,6 F) à Santon Downham, dans l’est de l’Angleterre, juste en deçà de la température la plus élevée jamais enregistrée en Grande-Bretagne – 38,7 C (101,7 F), un record établi en 2019. Mardi devrait être plus chaud.

Les températures moyennes en juillet au Royaume-Uni varient d’un maximum quotidien de 21 ° C (70 ° F) à un minimum nocturne de 12 ° C (53 ° F), et peu de maisons ou de petites entreprises disposent de la climatisation.

Beaucoup de gens ont fait face à la canicule en restant sur place. Le trafic routier était en baisse par rapport à ses niveaux habituels lundi. Les trains roulaient à basse vitesse par souci de rails déformés, ou ne roulaient pas du tout. La gare de Kings Cross à Londres, l’une des plaques tournantes ferroviaires les plus fréquentées du pays, était vide mardi, sans train sur la ligne très fréquentée de la côte est reliant la capitale au nord et à l’Écosse. L’aéroport de Londres Luton a dû fermer sa piste en raison de dommages causés par la chaleur.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que les infrastructures de transport britanniques, dont certaines datent de l’époque victorienne, “n’ont tout simplement pas été construites pour résister à ce type de température – et il faudra de nombreuses années avant que nous puissions remplacer les infrastructures par le type d’infrastructure qui pourrait.”

Au moins cinq personnes se seraient noyées à travers le Royaume-Uni dans des rivières, des lacs et des réservoirs en essayant de se rafraîchir.

Les experts du climat avertissent que le réchauffement climatique a augmenté la fréquence des événements météorologiques extrêmes, des études montrant que la probabilité que les températures au Royaume-Uni atteignent 40 ° C (104 ° F) est désormais 10 fois plus élevée qu’à l’ère préindustrielle. La sécheresse et les vagues de chaleur liées au changement climatique ont également rendu les incendies de forêt plus difficiles à combattre.

Le temps chaud s’est emparé du sud de l’Europe depuis la semaine dernière, déclenchant des incendies de forêt en Espagne, au Portugal et en France. Près de 600 décès liés à la chaleur ont été signalés en Espagne et au Portugal, où les températures ont atteint 47 C (117 F) la semaine dernière.

Des milliers de personnes ont été évacuées de leurs maisons et de leurs lieux de vacances dans la région de la Gironde, dans le sud-ouest de la France, depuis que des incendies de forêt ont éclaté dans des forêts de pins sèches il y a une semaine.