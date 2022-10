Le Royaume-Uni a envoyé des pilotes de la RAF pour enseigner à leurs homologues chinois et a autorisé les étudiants à fréquenter les collèges militaires britanniques | Nouvelles du Royaume-Uni

Le ministère britannique de la Défense a envoyé des pilotes de la Royal Air Force en service en Chine pour donner un cours à leurs homologues chinois et a permis aux ressortissants chinois d’étudier dans des collèges militaires britanniques, peut révéler Sky News.

Jusqu’à quatre pilotes de première ligne ont participé au «Cours d’anglais de l’aviation» à Pékin qui s’est déroulé en 2016, tandis qu’au moins trois ressortissants chinois ont suivi une formation d’officier de base au collège de la RAF à Cranwell dans le Lincolnshire.

On pense que le dernier officier chinois a fréquenté le collège en 2019 – une époque où le Royaume-Uni et son allié le plus proche, les États-Unis, sous le président Donald Trump, étaient de plus en plus préoccupés par les menaces à la sécurité de Chine.

Un ancien officier supérieur britannique a également déclaré à Sky News qu’il avait eu connaissance dans le passé d’un certain nombre de ressortissants chinois qui avaient étudié au Joint Services Command and Staff College de Shrivenham à Swindon – qui accueille des militaires plus âgés de toute l’armée. , marine et aviation.

“La blague était qu’ils étaient toujours sur la photocopieuse tout le temps”, a déclaré la source.

Un porte-parole du ministère de la Défense (MoD) a déclaré qu’aucune “formation au vol à réaction rapide, ni aucune autre formation sensible” n’avait jamais été dispensée à l’Armée de l’air de l’Armée populaire de libération (PLAAF).

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement britannique a révélé qu’environ 30 anciens pilotes militaires britanniques étaient actuellement en Chine enseignant à l’armée de l’air chinoise comment vaincre les avions de guerre occidentaux, affirmant que cette activité constituait une “menace pour les intérêts britanniques et occidentaux”.

Le ministère de la Défense a émis une “alerte de menace” pour mettre en garde les anciens et anciens membres du personnel contre l’acceptation de telles offres d’emploi, et les responsables ont déclaré qu’ils prévoyaient de toute urgence de modifier la loi pour rendre ce type d’activité illégal.

Mais les avertissements ont incité des sources connaissant les liens officiels de gouvernement à gouvernement entre le Royaume-Uni et la Chine à souligner que Londres avait précédemment mené ses propres activités de formation à la défense avec Pékin.

Ils ont dit qu’il était un peu étrange d’activer soudainement cette initiative privée maintenant sans fournir le contexte plus large, d’autant plus que le travail des anciens pilotes avait été déclaré aux autorités pendant de nombreuses années sans susciter d’objections aussi tranchées – même aussi récemment qu’en septembre de cette année. .

“Ainsi, d’une part, le ministère de la Défense est heureux de fournir des opportunités de formation à la défense internationale lorsque l’agenda politique convient, mais il critiquera maintenant les individus pour des actions similaires”, a déclaré une source.

“Je ne dis pas que cela justifie un tel choix [by the former pilots] mais vous pouvez voir que les récits ne sont pas tout à fait cohérents avec ce que le personnel du MoD est invité à faire.”

“Je suis sûr que l’on a parlé de plus que l’anglais”

La politique du gouvernement britannique à l’égard de la Chine était très différente il y a dix ans.

Le Premier ministre de l’époque, David Cameron, a cherché à renforcer les relations avec la Chine dans ce qu’il a appelé en 2015 une “ère dorée” des relations bilatérales.

Cependant, même lorsque les ministres donnaient la priorité à la croissance économique, les responsables de la défense étaient bien conscients des risques sécuritaires chinois, avec des inquiétudes exprimées en interne quant à l’équilibre entre la sécurité et le soi-disant “agenda de prospérité”.

Pourtant, un certain nombre d’interactions militaires sino-britanniques ont toujours eu lieu, y compris le cours d’anglais aéronautique, a indiqué une source distincte.

Ils ont dit que cela “consistait à aider l’armée de l’air de l’Armée populaire de libération à apprendre à organiser des déploiements militaires à l’étranger”.

Image:

Plusieurs ressortissants chinois ont suivi une formation initiale d’officier de base à la RAF Cranwell



La source a dit environ deux à quatre portions RAF des pilotes ont été envoyés à Pékin pour donner le cours du 5 au 26 septembre 2016.

“Il était très spécifique qu’il devait s’agir d’aviateurs militaires de première ligne dans la pratique actuelle du vol, donc je suis sûr que l’on parlait de plus que l’anglais.”

La source a ajouté qu’ils pensaient que le titre Aviation English Course était “un terme impropre – pourquoi envoyer des pilotes militaires plutôt que des enseignants?”

Un autre engagement consistait à permettre à un certain nombre de ressortissants chinois de suivre une formation initiale de base d’officier à la RAF Cranwell dans le Lincolnshire.

Deux ressortissants chinois – le lieutenant G Huang et le capitaine S Tong – étaient sur le parcours en 2015 alors que le gouvernement britannique adoptait une vision plus favorable de la Chine.

Une source de la défense a déclaré qu’ils devaient tous deux suivre une formation d’ingénieur en Chine et qu’ils n’avaient reçu aucune formation de pilote ou d’ingénierie de la RAF.

Un troisième ressortissant chinois a également suivi le cours de formation aussi récemment qu’en 2019 – une année où les relations entre le Royaume-Uni et la Chine étaient en déclin en raison de préoccupations concernant l’espionnage, la technologie de la téléphonie mobile, Hong Kong et le traitement des musulmans ouïghours et d’autres groupes ethniques minoritaires dans le province chinoise du Xinjiang.

La source de la défense a déclaré qu’une telle formation de base est dispensée dans les trois services, y compris l’armée et la marine, avec des participants de divers pays – à la fois amis et ceux avec lesquels le Royaume-Uni cherche à établir des relations.

Une telle formation de bas niveau et non spécialisée peut être un moyen utile de renforcer la compréhension, de briser les barrières culturelles et d’améliorer les relations entre militaires.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:26

Dans les coulisses du porte-avions américain



Le ministère de la Défense a refusé de répondre aux questions sur le cours d’anglais aéronautique ou sur les allégations concernant les ressortissants chinois fréquentant le Joint Services Command and Staff College à Shrivenham.

Des questions subsistent également sur les raisons pour lesquelles – compte tenu de l’inquiétude croissante suscitée par la Chine – il a fallu au Royaume-Uni jusqu’à ce mois-ci pour sonner l’alarme au sujet d’anciens pilotes britanniques d’avions à réaction rapides et d’hélicoptères acceptant des contrats pour former l’armée chinoise.

Une entreprise sud-africaine qui a embauché un certain nombre des personnes impliquées a déclaré que ses employés étaient en contact “régulier” avec le ministère britannique de la Défense depuis la création de l’entreprise en 2003.

“Le ministère de la Défense n’a soulevé aucun problème concernant aucun aspect de la formation dispensée par l’entreprise ou ses employés”, a déclaré un porte-parole de la Test Flying Academy of South Africa (TFASA).

« Pas plus tard qu’en septembre 2022, un employé de TFASA a été invité à un entretien avec le personnel du MoD au Royaume-Uni, sans aucune inquiétude soulevée par les représentants du MoD présents.

Le porte-parole a également rejeté les affirmations du Royaume-Uni selon lesquelles son travail avec les Chinois constituait une menace pour la sécurité.

“Les employés de TFASA sont soumis à un protocole d’éthique d’entreprise très clair en ce qui concerne les informations sensibles et sont également régis par des obligations nationales en matière de secret”, ont-ils déclaré.