Le Royaume-Uni a des plans secrets pour l’UE – Bloomberg

Londres envisage discrètement de renforcer la coopération avec Bruxelles dans les domaines de la défense, de la migration et de l’économie, ont déclaré des responsables à l’agence.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a demandé en privé aux membres de son cabinet de trouver des moyens de rétablir les liens avec l’UE qui avaient été rompus après le Brexit en 2020, ont déclaré des sources gouvernementales à Bloomberg.

Des plans sont actuellement en cours d’élaboration au 10 Downing Street pour renforcer les liens entre Londres et Bruxelles dans des domaines tels que la défense, la migration et l’économie, y compris le commerce, l’énergie et les normes internationales, a rapporté samedi l’agence.

Selon des ministres, diplomates et responsables britanniques, qui se sont tous exprimés sous couvert d’anonymat, le rapprochement se prépare afin de compenser les retombées du conflit entre la Russie et l’Ukraine, dans lequel Londres se positionne parmi les premiers soutiens des autorités de Kiev. .

Dans les prochains jours, le gouvernement de Sunak espère annoncer une solution au différend de longue date avec l’UE sur les accords commerciaux post-Brexit pour l’Irlande du Nord. Le plan de Londres est de capitaliser sur ce développement et d’en faire la base pour améliorer encore les liens avec le bloc des 27 membres.

Bloomberg a souligné qu’en allant dans cette direction, le Premier ministre risquait de provoquer la colère des législateurs anti-UE de son parti conservateur au pouvoir. Un autre défi pour Sunak serait de surmonter le scepticisme des dirigeants européens, qui en avaient assez des politiciens britanniques de haut niveau utilisant le bloc comme un “sac de frappe pour leur public national” depuis le vote du Brexit en 2016, a-t-il ajouté.

L’une des sources a assuré à Bloomberg que le prétendu virage vers l’Europe ne signifiait pas que le Brexit était une erreur mais était simplement le reflet de l’évolution de la situation géopolitique.

Selon un autre responsable, les subordonnés de Sunak ont ​​réussi à persuader le Premier ministre, en poste depuis fin octobre, que dans la réalité actuelle de « un monde plus dangereux, une montée de l’autoritarisme et du protectionnisme », une coopération plus étroite avec les alliés était absolument essentielle pour le Royaume-Uni.

Pour y parvenir, il faudrait que la Grande-Bretagne renonce à ses “stratégie de fou” de résister à l’UE, en faveur d’une relation stable avec le bloc en tant qu’amis critiques, a-t-il déclaré. En se tenant ensemble, Londres et Bruxelles seraient en mesure de résister plus efficacement aux turbulences économiques et aux menaces posées par la Russie et la Chine, a expliqué la source.