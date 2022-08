Le Royaume-Uni a coupé des milliers de retraités au Canada pour ne pas avoir fourni de «preuve de vie»

Née à Thunder Bay, Barbara Reynolds a vécu et versé des versements de pension réguliers au Royaume-Uni pendant deux décennies avant de revenir au Canada, où elle a effectué un autre paiement unique au gouvernement britannique pour compléter ses cotisations.

Cela ne l’a pas empêchée de s’inquiéter de payer le loyer de son appartement à Halifax ce mois-ci après avoir été sans cérémonie coupée de sa pension par un gouvernement britannique qui a déclaré qu’elle n’avait pas fourni la preuve qu’elle était toujours en vie.

Reynolds a déclaré à CBC News qu’elle était étonnée de recevoir une lettre du ministère britannique des Travaux publics et des Pensions (DWP) « disant qu’ils n’avaient pas reçu le certificat de vie qu’ils m’avaient envoyé en mars et que ma pension était suspendue parce qu’ils ne l’avaient pas fait ». t recevoir le certificat.

“J’étais sous le choc, sous le choc absolu, parce que je n’ai pas reçu le certificat de vie en mars quand ils ont dit qu’ils l’avaient envoyé.”

“Les loyers sont horriblement chers”, a-t-elle ajouté. “Je n’ai pas de pension parce qu’ils l’ont arrêtée en juillet. Eh bien, j’ai un petit compte d’épargne sur lequel je peux puiser pendant quelques mois, mais après, je veux dire, je ne sais pas.”

Barbara Reynolds, une résidente d’Halifax, a déclaré qu’elle était “absolument sous le choc” après avoir appris que le gouvernement britannique suspendait sa pension. (Nouvelles de Radio-Canada)

L’association qui représente les retraités britanniques au Canada rapporte que des milliers de personnes à travers le Canada semblent avoir reçu des avis d’arrêt similaires, tous porteurs du message qu’« il n’y a pas d’appel » de la décision.

Reynolds et d’autres retraités insistent sur le fait qu’ils n’ont jamais reçu la demande de preuve de vie en premier lieu.

Jeudi matin, après des appels répétés et des lettres de protestation, Reynolds a été soulagée de recevoir un appel du DWP lui assurant que sa pension serait rétablie. Certains autres retraités britanniques ont vu leurs dates limites prolongées pour leur permettre de rassembler une preuve de vie. D’autres ont vu leurs paiements interrompus.

Une lettre reçue par un Canadien du Department of Works and Pensions du Royaume-Uni. La lettre note qu'”il n’y a pas de droit d’appel contre cette décision”. (Nouvelles de Radio-Canada)

Le DWP a déclaré à CBC News qu’il réintégrerait les retraités concernés – mais seulement après avoir suivi un processus qu’ils doivent engager eux-mêmes.

“Nous avons mis en place des mesures pour permettre la compensation des certificats de vie par téléphone et encourager les personnes concernées à contacter notre Centre international des pensions”, a déclaré le ministère britannique. “Tous les paiements seront antidatés.”

“Un coup de gueule monumental”

“J’essaie toujours d’aller au fond des choses”, a déclaré le député conservateur britannique Sir Roger Gale à CBC News. “Mais il semble qu’il y ait eu une énorme erreur de la part du DWP, qui a causé une immense détresse inutile.”

Gale, qui préside la commission multipartite du Parlement britannique sur les pensions gelées, a déclaré : « Nous faisons maintenant pression pour que toutes les pensions qui ne sont pas versées soient rétablies de toute urgence. Mais nous devons également aller au fond de ce qui s’est mal passé.”

Le DWP a admis que les lettres de demande originales n’étaient pas parvenues aux retraités au Canada avant qu’elles ne soient coupées. Mais ses explications pour cette erreur ont changé.

Au départ, le ministère a laissé entendre que Postes Canada avait égaré les lettres. “Nous comprenons la frustration des clients touchés par les retards postaux canadiens”, a-t-il déclaré aux journaux britanniques Daily Telegraph et Daily Express.

Un employé de Postes Canada conduit un camion postal dans le centre-ville d’Halifax le 6 juillet 2016. Le gouvernement britannique a d’abord laissé entendre que Postes Canada était responsable du fait que les retraités n’avaient pas reçu à temps les documents de preuve de vie. (Darren Calabrese/La Presse canadienne)

Mais lorsque CBC News l’a pressé de préciser si Postes Canada était effectivement à blâmer, DWP a répondu par une courte déclaration avec un changement de langage subtil mais significatif : “Nous comprenons la frustration et les préoccupations des clients au Canada touchés par les retards postaux”.

Lorsqu’on lui a demandé par CBC News s’il maintenait sa responsabilité initiale, DWP n’a pas répondu directement.

Phil Legault de Postes Canada a déclaré à CBC News que “bien que nous continuions d’enquêter et de faire des demandes auprès de Royal Mail, nous n’avons reçu aucune plainte spécifique à ce sujet”.

Gale a déclaré à CBC News que l’allégation n’était jamais crédible au départ.

“J’ai du mal à croire qu’une organisation qui est connue pour être aussi efficace normalement que le Service postal canadien réussirait d’une manière ou d’une autre à perdre des milliers de lettres”, a-t-il déclaré. “Ça ne colle tout simplement pas.

“Il me semble donc que quelqu’un du DWP au Royaume-Uni a fait cette affirmation pour essayer de justifier pourquoi les messages n’ont pas été reçus et pourquoi donc les gens ont soudainement constaté que leurs pensions étaient effectivement supprimées sans préavis.”

Les retraités n’achètent pas d’explication

Reynolds était également sceptique quant à l’affirmation initiale du DWP selon laquelle les « retards postaux canadiens » étaient à blâmer.

“Je doute fortement que ce soit la faute de Postes Canada. Parce que pourquoi des tas et des tas de courrier à travers le Canada pour ce seul article, le certificat de vie, s’égareraient?” dit-elle. “Donc, je dirais que c’est le service des pensions. Ils ont un problème là-bas.”

Ian Andexser de Nanaimo, en Colombie-Britannique, dirige l’Alliance canadienne des retraités britanniques et a également été avisé que sa pension serait supprimée. Il a gagné un sursis d’un mois de cette coupure pendant qu’il rassemble la preuve dont il a besoin pour montrer à DWP qu’il est toujours bien vivant.

“Parce que je connais bien ces formulaires de preuve de vie, je peux vous assurer que si j’avais reçu le premier, il serait retourné directement au Royaume-Uni pour s’assurer que ma pension ne serait pas suspendue”, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’il est complètement odieux pour le gouvernement britannique de se retourner et de rejeter la faute sur le système postal canadien pour cela, ce qui est essentiellement ce qu’il a fait, comme vous pouvez le voir dans un certain nombre d’articles de journaux qui ont été publiés dans le Royaume-Uni.”

Traitement inégal pour les retraités canadiens

Andexser a déclaré que même si la crise actuelle du non-paiement est corrigée, le gouvernement britannique continue de traiter ses quelque 130 000 retraités au Canada de manière injuste et discriminatoire en refusant d’indexer leurs pensions à l’inflation, comme il le fait pour les retraités britanniques du États-Unis et Europe.

“Les personnes qui ont travaillé toute leur vie au Royaume-Uni et cotisé au système britannique devraient être traitées sur un pied d’égalité avec tous les retraités britanniques du monde entier”, a-t-il déclaré, dénonçant ce qu’il a qualifié de “situation ridicule” où un retraité britannique qui s’installe dans le Les États-Unis finissent par recevoir plus d’argent qu’un autre retraité britannique qui a versé les mêmes cotisations.

Gale a convenu que c’est le nœud du problème pour les retraités britanniques au Canada, et qui restera même lorsque le gâchis actuel sera réglé.

“Cela doit être complètement idiot que quelqu’un vivant d’un côté des chutes du Niagara au Canada ait une pension gelée, alors qu’à une centaine de mètres de l’autre côté de la rivière aux États-Unis, cette pension est majorée”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement britannique a fait valoir qu’il ne peut pas modifier les pensions au Canada parce qu’il n’a pas d’accord de réciprocité avec le Canada, comme il l’a fait avec les États-Unis et les pays d’Europe et d’ailleurs.

Gale a déclaré que cette situation n’est pas due à un manque d’effort de la part du Canada.

“Le Canada a fait l’offre de conclure un accord de réciprocité”, a-t-il déclaré. “Le gouvernement britannique, s’étant abrité derrière cet argument de non-réciprocité, dit maintenant : ‘Eh bien, nous ne voulons pas d’arrangement réciproque.’

“Je suis désolé, vous ne pouvez pas gagner sur les deux tableaux. Le Canada a fait l’offre. Nous devrions accepter l’offre et ensuite payer honorablement ce qui est dû.”

Le premier ministre Justin Trudeau rencontre le premier ministre britannique Boris Johnson lors du sommet du G7 à Biarritz, en France, le 24 août 2019. Les retraités britanniques au Canada demandent à Ottawa de pousser Londres à indexer ses pensions à l’inflation. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Dans tous les cas, a déclaré Gale, “cette idée qu’il doit y avoir un accord réciproque avant qu’une pension puisse être calculée au prorata est un non-sens absolu”.

Même sans accord de réciprocité, les retraités canadiens vivant au Royaume-Uni ont déjà des pensions indexées sur l’inflation parce que le gouvernement canadien a décidé unilatéralement de le faire.

“Le Canada respecte ses retraités, peu importe où ils vivent dans le monde”, a déclaré Andexser.

Effet de levier commercial

Ce traitement inégal est coûteux non seulement pour le retraité britannique individuel au Canada, mais aussi pour le contribuable canadien – qui doit venir à la rescousse lorsque les retraités britanniques sombrent dans la pauvreté distinguée.

De plus, des centaines de millions de dollars qui seraient dépensés dans l’économie canadienne sont retenus.

Étant donné que les appels au changement du Canada ont été repoussés par un gouvernement britannique qui économise de l’argent dans le cadre du statu quo, a déclaré Andexser, il est temps pour le Canada d’utiliser l’influence dont il dispose auprès du Royaume-Uni.

“J’ai essayé à plusieurs reprises de joindre la ministre du Commerce Mary Ng pour lui faire remarquer que, récemment, les questions de retraite ont été incluses dans les négociations commerciales que la Grande-Bretagne a menées après le Brexit avec quelques-uns des pays du [European Economic Area]», a-t-il dit. « Et la réponse que je reçois sans cesse du département du commerce est que les pensions ne devraient pas faire partie des accords commerciaux.

“Eh bien, c’est un non-sens. La Grande-Bretagne a déjà créé un précédent. Et pour nous, il est évident que le Canada devrait insister pour que cette partie des discussions commerciales inclue la fin du problème du gel des pensions dont souffrent les retraités britanniques au Canada. .”

Les augmentations du coût des produits essentiels comme l’épicerie, motivées par l’inflation, accélèrent la baisse de la valeur des pensions britanniques au Canada, a déclaré le chef de l’Alliance canadienne des retraités britanniques. (Ivanoh Demers/Radio-Canada)

Andexser a déclaré que si les pensions britanniques dans le passé perdaient de la valeur régulièrement mais lentement, elles s’érodent maintenant plusieurs fois plus rapidement en raison d’une inflation considérablement plus élevée. Le coût pour l’économie canadienne augmente également beaucoup plus rapidement, a-t-il ajouté.

“Et je prie simplement pour toutes ces personnes qui souffrent au Canada afin que la délégation commerciale canadienne reconnaisse enfin que c’est la meilleure occasion qu’elle ait eue depuis plus de 25 ans d’insister pour que la Grande-Bretagne mette fin à cette discrimination.”