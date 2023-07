Le Royaume-Uni a connu le mois de juin le plus chaud depuis le début des enregistrements en 1884, le changement climatique étant un facteur

LONDRES (AP) – Le Royaume-Uni a connu son mois de juin le plus chaud depuis le début des enregistrements en 1884, a déclaré lundi l’agence météorologique du pays, ajoutant que le changement climatique induit par l’homme signifie qu’une chaleur aussi inhabituelle deviendra plus fréquente au cours des prochaines décennies.

La température moyenne de juin au Royaume-Uni a atteint 15,8 degrés Celsius (60,4 degrés Fahrenheit) – 0,9 ° C de plus que le précédent record conjoint de 14,9 ° C en 1940 et 1976, selon les chiffres provisoires du Met Office.

Les météorologues affirment que grâce au changement climatique, les chances de battre le précédent record commun ont au moins doublé depuis les années 1940.

« Parallèlement à la variabilité naturelle, le réchauffement de fond de l’atmosphère terrestre dû au changement climatique induit par l’homme a augmenté la possibilité d’atteindre des températures record », a déclaré Paul Davies du Met Office. « Dans les années 2050, les chances de dépasser le précédent record de 14,9 °C pourraient atteindre environ 50 %, ou tous les deux ans. »

De vastes régions du pays, des îles Orcades au nord de l’Écosse aux Cornouailles au sud-ouest de l’Angleterre, ont établi des records régionaux de température élevée le mois dernier, beaucoup connaissant des températures moyennes supérieures de 2,5 ° C à la moyenne.

La température la plus élevée enregistrée le mois dernier était de 32,2 ° C – bien plus élevée que les températures maximales typiques, qui oscillent autour des 20 ° C pour cette période de l’année, a indiqué l’agence météorologique.

Les experts de la pêche disent que le temps chaud a contribué à la mort de milliers de poissons dans les canaux et les rivières. Les orages, la pollution et d’autres facteurs ont également contribué aux décès, a déclaré l’Agence pour l’environnement.

« Les équipes des pêches de l’Agence pour l’environnement ont répondu 24 heures sur 24 à de nombreux rapports de poissons morts ou en détresse à travers le pays », a déclaré le directeur des pêches de l’agence, Graeme Storey.

Les scientifiques du Met Office ont déclaré que 2022 était l’année la plus chaude jamais enregistrée pour le Royaume-Uni, avec une température moyenne annuelle de 10,03 ° C, soit 0,89 ° C de plus que la moyenne de 1991-2020. D’autres pays européens, dont la France et l’Espagne, ont enregistré des records similaires l’année dernière.

Depuis le début des enregistrements il y a plus d’un siècle, tous les 10 records annuels de température les plus élevés au Royaume-Uni ont eu lieu à partir de 2003, ont ajouté les scientifiques, démontrant clairement comment le réchauffement climatique a affecté le climat britannique.

Sylvia Hui, Associated Press